CHP’de ’liyakat’ tam gaz devam! Adana Karataş Belediyesi’nde aile boyu saltanat

Bir süre önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak görev yapan kardeşi Hasan Karataş'ı "Kırsal ilçede nitelikli memur bulmak zor" diyerek Karataş belediyesinde başkan yardımcısı olarak göreve başlatan başkan Ali Bedrettin Karataş, şimdi de halasının oğlu, ablasının oğlu, kuzeninin eşi ile teyzesinin torununu belediyede çeşitli birimlerde görevlendirdi.

Kardeşini işe aldığı yönünde eleştirilen Başkan Ali Bedrettin Karataş gelen tepkilere cevap olarak, "İlçede bu kadar nitelikli hem mühendis hem de memuru bulmak zordur. Özgür Özel'den ve genel merkezimizden aksi yönde bir telefon geleceğini zannetmiyorum" diyerek kendini savunmuştu.

Bakanın kardeşine kıyak yapması ilçede partililer ve vatandaşlar tarafından büyük tepki çekerken, yeni atamalar ise "yok artık" dedirtti.

AİLE ŞİRKETİNE DÖNDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li başkan Karataş, ablasının oğlu Umut Işık'ı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, teyzesinin torunu Okan Orhan'ı personel müdürü, kuzenin eşi Günay Karataş'ı zabıta müdürü, halasının oğlu Mehmet Ali Özcan'ı makam şoförü, yine akrabası olan Haydar Özcan'ı da özel koruması olarak belediyede işe başlattı.

Belediyeyi adeta aile şirketine çeviren başkan Karataş'a başta kendi partisinden ve Karataş halkından büyük tepkiler yağmaya başladı.