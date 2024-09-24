58 ilde tefeci ve dolandırıcılara KUYU operasyonu: 160 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

5️⃣8️⃣ ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen "KUYU-28" operasyonlarında 1️⃣6️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız ❗️

🚩Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 5️⃣8️⃣ ilde düzenlenen "KUYU-28" operasyonlarında şüphelilerin;

📍Tefecilik,

📍Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

📍Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

📍Edimin İfasına Fesat Karıştırma,

📍Resmi Belgede Sahtecilik ve

📍Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle