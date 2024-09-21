Ünlü yazar Orhan Pamuk’tan komşularına baskı: Binayı müze yapmak istiyor

Orhan Pamuk (AA)
"MÜZE HAYALİ VAR"
Sabah'a konuşan apartman sakinlerinden Çetin Taray, "Apartmanımız 1970'te babamın da dahil olduğu müteahhit firması tarafından yapıldı. Orhan Pamuk 7 daire satın aldı. Özel bir şirkete hiçbir kimseye sormadan, danışmadan ve onay almadan karot aldırdı. Özel şirketin raporu doğrultusunda da binamızı yıktırmak istedi. Bu binada yüzde 51'lik çoğunluğa sahip olarak Orhan Kemal gibi Orhan Pamuk Müzesi yapma heves ve hayali olduğunu öğrendik. Orhan Pamuk, avukatları vasıtasıyla hem de Beyoğlu Belediyesi'ni de arkasına alarak daireleri hemen boşalttırmaya ve yıkımı ihtimalinde yeniden yapımı için ek bir para ödeyemeyecek olanlardan dairelerini cüzi bir fiyata almak istemekte" dedi.
Taray Apartmanı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)
Taray, "Binamızda yapılan uzman denetimlerinde, hemen bitişiğimizde bulunan Ermeni Vakfı'na ait 120 yıllık tescilli yapı ile yakındaki tarihi Cihangir Camii'nin zarar göreceği raporlara işlendi. 12 malikin hayatı, durumu, düzeni tamamıyla bozulacak. Biz kentsel dönüşüme saygı gösteriyoruz ama bu kadar kötü niyetli olarak yapılması ve maliklere Orhan Pamuk tarafından bir anlaşma ve bir program çerçevesinde haber vermeden bu işleri yapması fevkalade üzücü." ifadelerini kullandı.
Taray Apartmanı sakinleri ise "Seçimle değişmiş olsa bile yerel yönetim ve fırsatçılar göz göre göre yargı sürecini önemsemiyor. Kentsel Dönüşüm Yasası ve uygulama yöntemlerinin İstanbul'da yaşayan hemen herkesi ilgilendirdiği düşüncesiyle bu deneyimi kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.