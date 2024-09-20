Sakaryaspor'un zor zamanlar geçirdiği bu dönemde, kulüp başkanı Gökhan İn, iddialara göre alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir tartışma sırasında saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sert Tehditler Gözler Önünde

Kaydedilen görüntülerde saldırgan, Gökhan İn'e sert ve tehdit dolu sözlerle yaklaşıyor. "Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok artık, bitti bu işler," şeklinde tehditler savuran saldırgan, ayrıca Birol isimli bir şahıs adına 150 bin TL ödenmesini talep ediyor.