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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp olayı nedir?

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn  darp videosu ile gündeme oturdu. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Henüz olayla ilgili bir açıklama bulunmazken son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 23:44 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 23:47
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp olayı nedir?

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Sakaryaspor'un zor zamanlar geçirdiği bu dönemde, kulüp başkanı Gökhan İn, iddialara göre alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir tartışma sırasında saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sert Tehditler Gözler Önünde

Kaydedilen görüntülerde saldırgan, Gökhan İn'e sert ve tehdit dolu sözlerle yaklaşıyor. "Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok artık, bitti bu işler," şeklinde tehditler savuran saldırgan, ayrıca Birol isimli bir şahıs adına 150 bin TL ödenmesini talep ediyor.

Gökhan İn darp videosu (X Twitter)Gökhan İn darp videosu (X Twitter)

Gökhan İn'in Cevabı

Saldırı anında sakin kalmaya çalışan Gökhan İn ise saldırgana, "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende, biliyorsun değil mi? Tamam," diyerek karşılık verdi. Saldırganın tehditlerine devam ettiği sırada video kaydı sona eriyor.

Gökhan İn Kimdir?

TFF 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un başkanı olan Gökhan İn, aynı zamanda Sakarya'nın önde gelen iş insanları arasında yer almaktadır. Bu olay, Sakaryaspor camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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