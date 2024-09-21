4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiy ar, amca Salim'in Narin'in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim'in boğarak öldürdüğünü söyledi.

Tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar 'ın her şeyi anlatacağına dair bir dilekçe verdiği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

-Kızın boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran 'ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif'in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif'in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı.

"SALİM BENİ NARİN'İN EVİNE ÇAĞIRDI" -Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim'in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum.

Nevzat Bahtiyar

"NARİN'İN ANNESİYLE İLİŞKİYE GİRMİŞ KIZ DA GÖRMÜŞ"

-Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum

-Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı.

-Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın.

-Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi.