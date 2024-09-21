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Son dakika: Günler sonra gelen itiraf! Narin'in katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı

Narin Güran cinayetinde merak edilen soru sonunda yanıt buldu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, katilin kim olduğunu açıkladı. Bahtiyar'ın son ifadesine göre, Narin'in annesiyle ilişkisini görünce amca Salim Güran küçük kızı öldürdü.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 10:26 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 10:31
Son dakika: Günler sonra gelen itiraf! Narin’in katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın her şeyi anlatacağına dair bir dilekçe verdiği öğrenildi.

Bahtiyar dün(20 Eylül Cuma) gece sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice adliyeye getirildi.

4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim'in boğarak öldürdüğünü söyledi.

SÖZCÜ'nün haberine göre; Bahtiyar'ın ifadeleri şu şekilde;

"SALİM BENİ NARİN'İN EVİNE ÇAĞIRDI"
-Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim'in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum.

-Kızın boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif'in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif'in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

"NARİN'İN ANNESİYLE İLİŞKİYE GİRMİŞ KIZ DA GÖRMÜŞ"
-Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum

-Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı.

-Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın.

-Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi.

-Sonra cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra ben de cesetle birlikte evden çıktım.

"NARİN'İN ANNESİ PEŞİMİZDEN AĞLIYORDU"
-Kapı önünde Narin'in terlikleri vardı. Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım.

-Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim'e verdim.

-Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at' dedi.

-Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm.

-Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım.

"BİR AYAĞI ÇUVALIN DIŞINDA KALMIŞTI"
-Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim'le yüz yüze veya telefonla görüşmedim.

-Birkaç gün sonra yolda karşılaşınca benimle kaş göz işareti yaparak selamlaştı. Cesedi bıraktığım yeri Salim'in görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak Eğertutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görülmektedir.

Salim GüranSalim Güran

-Bu nedenle Salim beni arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Olay tamamen bu şekilde yaşandı.

-Ancak ben Narin'i kesinlikle öldürmedim. Sadece Salim'in cesedi bana teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz deresine bıraktım.

Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyorNarin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyor
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran'ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyor

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