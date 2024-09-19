Yeni anayasa yükleniyor! AK Parti TBMM’de yeni bir modeli gündeme getiriyor

Türkiye'nin, üstünde darbe gölgesi bulunmayan, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa hazırlaması için TBMM'nin yeni yasama yılı ile birlikte yeni bir dönem başlayacak.
TBMM BAŞKANLIĞI VE AK PARTİ'DEN YENİ MODEL
Muhalefetin samimiyetsiz tutumuna karşın TBMM Başkanlığı ve AK Parti, "toplumun birlikte anayasaya hazırlayacağı" yeni bir modeli gündeme getirmeyi planlıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak. Bu dönemin en önemli gündem maddelerinden biri anayasa değişiklik çalışmaları olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, "28'inci Dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclis'in bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız" demişti. Kabine ve AK Parti'den de bu yönde güçlü mesajlar verilmeye başlandı.
YANIT VERMEDİLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçen aylarda TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkan ya da temsilcileri ile görüşüp yeni anayasa için süreci başlattı. Partilerden görüşme yöntemine ilişkin önerilerini istedi ancak buna bir yanıt gelmedi.