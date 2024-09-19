Yeni anayasa yükleniyor! AK Parti TBMM’de yeni bir modeli gündeme getiriyor

YENİ MODEL Muhalefetin sivil ve demokratik anayasa konusunda samimiyetsiz tutumu yeni formül arayışlarını gündeme getirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 'un yanı sıra AK Parti de süreci ilişkin alternatifli bir çalışma yapıyor. Öne çıkan model "toplumun içinde olduğu" bir süreç işletilmesi. Buna göre Kurtulmuş, ekim ayı ile birlikte siyasi partilerden STK'lara, üniversite ve meslek kuruluşlarına kadar toplumun tüm kesimlerine anayasa değişiklik önerilerini hazırlayıp TBMM'ye göndermeleri çağrısı yapacak.

ÖNERİLER BİR HAVUZDA TOPLANACAK

TBMM'de bir havuzda toplanacak öneriler toplumun nasıl bir anayasa istediğini de ortaya koyacak. Yeni anayasa değişiklik önerilerinin TBMM'ye iletilmesi için 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre verilmesi düşünülüyor. Verilen süre bittiğinde TBMM Başkanlığı partilere bu teklifleri değerlendirmek üzere bir komisyon kurulması çağrısı yapacak. Komisyon, tekliflerden yola çıkarak yeni bir anayasa metni hazırlayacak. Partiler bu çağrıya o zamanda sıcak bakmazsa teknik bir heyetin önerileri birleştirmesi üzerinde de duruluyor.