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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Burdur ve Karabük illerine idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Burdur ve Karabük illerinde idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltildi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 00:29 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 00:29
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Burdur ve Karabük illerine idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

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Burdur ve Karabük illerine idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ KARARI PAYLAŞTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada,

"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla #Burdur ve #Karabük illerimizde idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214'e yükseltilmiştir.

Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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