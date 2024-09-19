MİT’ten Gara’da nokta operasyon: PKK’nın sözde askeri istihbarat sorumlusu Halil Yiğit etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı.

MİT EN UYGUN ANDA AVLADI Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK /KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

Askeri/ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüttü.

GASP ETTİĞİ PARALARO ÖRGÜTE AKTARDI

Şırnak/Silopi'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen silahlı, EYP'li eylemlere katıldı. 2014'te Şırnak/Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı.

2016 yılında Cudi bölgesinde ve Şırnak/Silopi'de faaliyet yürüttü. Sözde tim komutanı olarak Hendek-Barikat olaylarında terör eylemlerini organize etti. 2018 yılında Suriye'de PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdi. Son olarak Irak/Gara alanına geçem terörist Halil Yiğit, örgütün askeri istihbarat (REL) kadrosunda istihbarat faaliyetleri yürütüyordu

KARAYILAN İLE YAKINDI

Öldürülen teröristin PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile fotoğrafı da ortaya çıktı.