MİT’ten Gara’da nokta operasyon: PKK’nın sözde askeri istihbarat sorumlusu Halil Yiğit etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı.
PKK'LÜ TERÖRİST HALİL YİĞİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist Halil Yiğit'in örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.
MİT, terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan Halil Yiğit'ihedef listesine koydu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Hogir Pirosi kod Halil Yiğit adım adım takip edildi.
PKK'lı terörist Halil Yiğit
MİT EN UYGUN ANDA AVLADI
Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.
HOGİR PİROSİ KOD TERÖRİST HALİL YİĞİT KİMDİR?
Halil YİĞİT, 2007 yılında Şırnak kırsalında sözde Öz Savunma Birlikleri'nde örgütsel faaliyetlerine başladı, örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanına katıdı.. Irak/Metina'da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.
Askeri/ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüttü.
GASP ETTİĞİ PARALARO ÖRGÜTE AKTARDI
Şırnak/Silopi'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen silahlı, EYP'li eylemlere katıldı. 2014'te Şırnak/Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı.
2016 yılında Cudi bölgesinde ve Şırnak/Silopi'de faaliyet yürüttü. Sözde tim komutanı olarak Hendek-Barikat olaylarında terör eylemlerini organize etti. 2018 yılında Suriye'de PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdi. Son olarak Irak/Gara alanına geçem terörist Halil Yiğit, örgütün askeri istihbarat (REL) kadrosunda istihbarat faaliyetleri yürütüyordu
KARAYILAN İLE YAKINDI
Öldürülen teröristin PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile fotoğrafı da ortaya çıktı.