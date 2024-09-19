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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 2024 Macar-Türk Kültür Yılı sempozyumu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Macar Ulusal Müzesi Kamu Koleksiyonu Merkezi Ulusal Szechenyi Kütüphanesi (HNMPCC NSZL) işbirliğinde, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında sempozyum düzenlendi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 17:24 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 17:24
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 2024 Macar-Türk Kültür Yılı sempozyumu

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Seminer Salonu'nda yapılan sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, programın iki ülkenin kütüphanesi arasında gerçekleşen ikinci etkinlik olduğunu belirtti.

Tuğlu, "İlk etkinliğimizde hem Osmanlı hem de Macar tarihinde önemli yeri olan İbrahim Müteferrika'yı anmıştık. Onun, iki ülke arasındaki kültürel ve entelektüel köprü olma vasfı bugün hala edebi, kültürel işbirliğimizde sürmektedir." diye konuştu.

Çevirinin yalnızca diller arasında bir köprü olmadığını aynı zamanda toplumlar arasında tarihi ve kültürel mirasın aktarılmasını sağlayan önemli bir araç olduğunun altını çizen Tuğlu, edebi çevirinin ise milletlerin en değerli düşünce ve duygularını birbirine sunarak ortak kültürel miras oluşturmanın etkili yollarından biri olduğunu söyledi.

"EDEBİYATIN EVRENSEL DEĞERLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK"

Bugün gerçekleştirilen etkinlikle Macaristan ile Türkiye'nin zengin geçmişini edebi eserler aracılığıyla yeniden keşfetmeyi ve iki ülke arasındaki ilişkiyi pekiştirmek istediklerini dile getiren Tuğlu, "Eserlerin dil ve düşünce zenginliği bu çeviri çalışmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşacak, edebiyatın evrensel değerleri bir kez daha gün yüzüne çıkarılacak." dedi.

Programda, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, Bakanlık Komisyon Üyesi Peter Hoppal ve Macar Milli Kütüphanesi Genel Müdür Yardımcısı Judit Gerencser de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi.

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