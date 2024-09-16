Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu’yla buluşuyor

Roketsan yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan Bayraktar, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu. 11 farklı ilde TEKNOFEST yarışmalarının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:



"2-6 Ekim'de TEKNOFEST, Adana'da düzenlenecek. Tüm ülkemizi, dost ve kardeş coğrafyaları, yüreği bizimle atan herkesi bekliyoruz. Milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturan bu ideale destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şu an Bayraktar TB3 üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretimine geçtik, üretim aşamasını hızlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bayraktar TB3'ün prototip versiyonu ilk uçuşuna hazırlanıyor. İnşallah yakında Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da denemelerine başlayacak..."

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