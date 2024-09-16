’Gönül Elçisi’ dünya projesi oluyor! Türkiye’deki koruyucu aile uygulamaları dünyaya anlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl BM'nin 79. Genel Kurulu'nda 2'nci kez bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Daha önce "Sosyal refahın adil paylaşımı" temalı bir etkinlik düzenleyen bakanlık, bu kez Emine Erdoğan'ın desteklediği Gönül Elçileri projesini odak noktası yapacak.

KORUYUCU AİLE MODELİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde, Emine Erdoğan'ın himayelerinde UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan "Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlıklı yan etkinlikte, koruyucu aile konusunda uluslararası bir seferberlik çağrısı yapılacak. Etkinlikte, koruyucu aile hizmetinin sağlıklı toplumların sürdürülebilmesine katkısı vurgulanacak ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinde ilgi gören koruyucu aile modeline ilişkin deneyimler paylaşılacak.