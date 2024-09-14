İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 17 ilde FETÖ’cülere kıskaç! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak' olmak üzere 17 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonları düzenlendi.