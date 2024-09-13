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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 10, Hakurk’ta 6 ve Kandil’de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 13:45 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 13:48
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.




MSB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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