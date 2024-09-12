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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Galip Ensarioğlu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu. Tunç, "Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var, hepsi değerlendirilecek. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, burada elde edilen bulgular, şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor." dedi. Tunç, Güran'ın ölümüne ilişkin, "'Bilip de söylemememiz gerekenler var' diyen Galip Ensarioğlu hakkında da yorumda bulundu.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 14:25 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 14:25
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Galip Ensarioğlu açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu.

GALİP ENSARİOĞLU AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, bir gazetecinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "'Bilip de söylemememiz gerekenler var' diyen Galip Ensarioğlu'na bildikleri soruldu mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Galip Bey bu konuda ne demek istediğini basın mensuplarına açıkladı, burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. O dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu bu, burada yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım."



Tunç, Narin Güran'ın arandığı dönemde sokaklarda bazı gösteriler yapıldığını, sonrasında Güran'ın naaşının bulunduğunu hatırlatarak, "Belki de sokaklarda gösteriler başlatan kişiler eğer naaşına ulaşılamamış olsaydı çok daha farklı bir takım girişimlerde bulunacaklardı. Bunlar doğru değil." sözlerini sarf etti.

Galip EnsarioğluGalip Ensarioğlu

BULGULAR VAR
Narin Güran'ın naaşı bulunduktan sonra da onu katledenlerin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığının, kolluk güçlerinin yoğun bir gayretinin olduğunu anlatan Tunç, "Toplanan deliller var, alınan ifadeler var. Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var, hepsi değerlendirilecek. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, burada elde edilen bulgular, şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor." bilgisini paylaştı.

Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin çok güçlü olduğunu ve teknik incelemeleri yaptığını vurgulayan Tunç, sürecin 2 hafta süreceğini kaydetti.

Nevzat Güran.Nevzat Güran.


Bakan Tunç, "Bu patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin özellikle değerlendirilmesi belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Teknolojinin tüm imkanları bugün basına da yansıyan böceklerden tutun da hepsi Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. Burada hem ifadelerden yola çıkılarak elde edilen hem Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Bir kısmı Adli Tıp Diyarbakır Grup Başkanlığımızda, bir kısmı Adli Tıp İstanbul Başkanlığımızda ve yine jandarmanın kriminal incelemelerinde olan var; Van'da, Diyarbakır'da. Şu anda teknik incelemeler devam ediyor." dedi.

GİZLİLİĞİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI
Soruşturmanın gizliliğinin önemine değinen Tunç, şunları söyledi:
"Narinin katillerine bir an önce ulaşılması ve hak ettiği cezaları alabilmesi için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım. Dışarıda basın yayın organlarında maalesef bazı cümleler kurulduğunu görüyoruz. Birtakım senaryolar çiziliyor. Bu da tabii soruşturmanın selameti açısından doğru değil. Hep birlikte millet olarak bizi çok derinden yaralayan bir konu Narin'in katledilişi. Dolayısıyla Narin evladımızı katledenleri bizim yargı önüne çıkarmamız lazım. Bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunların kanunumuzun gerektirdiği en ağız cezaya çarptırılması lazım. Çocuklarımızın korunması, çocuk istismarının önlenmesi konusunda biz çok hassasız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Narin Güran'ın kabrini ziyaret ettiklerini, kabri başında dua ettiklerini anımsatan Tunç, mezar ziyaretinin ardından Cumhuriyet Başsavcısından kapsamlı bilgi aldıklarını vurguladı.

Yüksel Güran.Yüksel Güran.


ODAK NOKTASI KATİLİ BULMAK
Tunç, "Tabii bu bilgiler, soruşturmanın gizliliği kapsamında devam eden bilgilerin dışında. Özellikle soruşturmanın daha etkili yürütülebilmesiyle ilgili olarak da arkadaşlarımızın düşüncelerini almış olduk. Soruşturmayı da titiz şekilde takip ediyoruz. Bugün 22 kişinin ifadeleri adliyede alınmaya başlanacak ve sonuca göre soruşturma devam edecek. Bizim şu anda odaklandığımız nokta Narin kızımızın katillerini bulmak, bu soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmek." açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin, vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı iddiasıyla ilgili sorusu üzerine Tunç, konuya ilişkin açıklama ve iddiaları görmediğini, böyle bir durumun yaşanması halinde kişilerin gerekli başvuruları yapabileceğini belirtti.

Bakan Tunç, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine yönelik Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 kişinin tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini ve bebeğin hastanede tedavi altında olduğunu da bildirdi.

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