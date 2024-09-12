Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Galip Ensarioğlu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu.
GALİP ENSARİOĞLU AÇIKLAMASI
Bakan Tunç, bir gazetecinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "'Bilip de söylemememiz gerekenler var' diyen Galip Ensarioğlu'na bildikleri soruldu mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:
"Galip Bey bu konuda ne demek istediğini basın mensuplarına açıkladı, burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. O dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu bu, burada yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım."
Tunç, Narin Güran'ın arandığı dönemde sokaklarda bazı gösteriler yapıldığını, sonrasında Güran'ın naaşının bulunduğunu hatırlatarak, "Belki de sokaklarda gösteriler başlatan kişiler eğer naaşına ulaşılamamış olsaydı çok daha farklı bir takım girişimlerde bulunacaklardı. Bunlar doğru değil." sözlerini sarf etti.
Galip Ensarioğlu
BULGULAR VAR
Narin Güran'ın naaşı bulunduktan sonra da onu katledenlerin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığının, kolluk güçlerinin yoğun bir gayretinin olduğunu anlatan Tunç, "Toplanan deliller var, alınan ifadeler var. Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var, hepsi değerlendirilecek. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, burada elde edilen bulgular, şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor." bilgisini paylaştı.
Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin çok güçlü olduğunu ve teknik incelemeleri yaptığını vurgulayan Tunç, sürecin 2 hafta süreceğini kaydetti.