Narin cinayetinden tutuklu amca Salim Güran HÜDAPAR’lı mı? Algı operasyonuna net cevap: Bırakın aileyi köyden bir üyemiz bile yok

SZC TV 'de bir canlı yayına katılan muhalif gazeteci Altan Sancar ise, "Tavşantepe köyünde ve özellikle aile üzerinde bir yapı etkili. Son dönemde güçlendirilmeye çalışılan bir yapı demek durumundayım yayın yasağı olduğu için söyleyemiyorum ama partileşmiş bir yapı" sözleriyle HÜDAPAR'ı işaret etmişti.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

AMCA SALİM HÜDAPAR'LI MI?

Tüm bu iddiaların ardından Diyarbakır'ın pek çok köyünde köy temsilcilikleri olmasına karşın Tavşantepe'de temsilcilikleri de üyeleri de olmadığını söyleyen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Bu ailenin hiçbir üyesi bizim kapımızdan bile geçmemiştir. Ayrıca bu köyde bizim tek bir üyemiz bile yok. Masum bir kız çocuğunu korkunç biçimde katledenlerin Allah belasını versin. Bu korkunç cinayeti siyasete, partimize alet edip yalanlar söyleyenlerin de Allah belasını versin" dedi.