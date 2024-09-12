Narin cinayetinden tutuklu amca Salim Güran HÜDAPAR’lı mı? Algı operasyonuna net cevap: Bırakın aileyi köyden bir üyemiz bile yok

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
Narin'in ölümüyle alakalı aynı zamanda köyün muhtarı olan amca Salim Güran tutuklandı, 22 kişi ise gözaltına alındı.
CHP MEDYASI VE DEM'İN ORTAK ALGI OPERASYONU
Söz konusu olayın ardından başta SZC TV olmak üzere tüm muhalif medya ile DEM Partililer, amca Salim Güran'ın hatta tüm köyün HÜDA PAR'lı olduğunu iddia etti.
DEM Parti, Narin Güran cinayeti hakkında "Bu ölümlerdeki siyasi sorumluluklarını saklama telaşıyla partimizi hedef alan HÜDAPAR ve ortaklarının telaşını anlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
SZC TV'de bir canlı yayına katılan muhalif gazeteci Altan Sancar ise, "Tavşantepe köyünde ve özellikle aile üzerinde bir yapı etkili. Son dönemde güçlendirilmeye çalışılan bir yapı demek durumundayım yayın yasağı olduğu için söyleyemiyorum ama partileşmiş bir yapı" sözleriyle HÜDAPAR'ı işaret etmişti.
AMCA SALİM HÜDAPAR'LI MI?
Tüm bu iddiaların ardından Diyarbakır'ın pek çok köyünde köy temsilcilikleri olmasına karşın Tavşantepe'de temsilcilikleri de üyeleri de olmadığını söyleyen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Bu ailenin hiçbir üyesi bizim kapımızdan bile geçmemiştir. Ayrıca bu köyde bizim tek bir üyemiz bile yok. Masum bir kız çocuğunu korkunç biçimde katledenlerin Allah belasını versin. Bu korkunç cinayeti siyasete, partimize alet edip yalanlar söyleyenlerin de Allah belasını versin" dedi.