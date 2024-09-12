Sohbet odasında müstehcen konuşmalar! Jahrein rumuzlu sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç gözaltına alındı

Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.
Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
"AHLAKA UYGUN OLMAYAN KONUŞMALAR"
X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.
Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
"JAHREIN İSİMLİ/RUMUZLU KULLANICI TESPİT EDİLMİŞTİR"
Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."