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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefete yüklendi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin şişirdiği balonun söndüğünü belirterek, “Taşlar yeniden yerine oturuyor” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda muhalefete yüklendi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu:

Bu milletle kader ortaklığı yapmış Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor. Koltuk kavgası veriyorlar. Didişme var, ayak oyunları var.

Değiştik normalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Bunun adı tutarsızlıktır, tek parti kodlarına geri dönmektir. O fotoğraf Türk siyaseti ne Türk demokrasisine yakışmamıştır. Gölge düşürmüştür. CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz.

31 Mart seçimleri sonrasında milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yerine getiriyoruz. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar tekrar yerli yerine oturmaktadır. AK PARTİ, Türk siyasetinin merkezini temsil eden en büyük harekettir. Ülkemizi yönetme görevimiz yanında, sosyal değişimleri, özellikle doğru okuma ve yönlendirme misyonumuz da vardır. Başkan Erdoğan AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğandan AK Parti İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar! CHPye tepki... Özgür Özelin millete özür borcu varBaşkan Erdoğandan AK Parti İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar! CHPye tepki... Özgür Özelin millete özür borcu var
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! CHP'ye tepki... Özgür Özel'in millete özür borcu var

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