Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: "Okula gidecekti cinayete kurban gitti"

NURLAR İÇİNDE YATSIN Konuya ilişkin birçok kayıp çocuk vakasını çözüme kavuşturan Müge Anlı , Atv canlı yayınındaki programında açıklamalarda bulundu. Okula başlayacak öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Müge Anlı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği için bugün okula gidemediği ifade etti. Anlı, "Ne yazık ki bugün okula başlayamayan bir öğrencimiz var, 8 yaşındaki Narin. Nurlar içinde yatsın." dedi.

BU SON OLSUN

"Bu son olsun" diyen Anlı, "Bu yaştaki çocukların 36 saat sonra yaşamlarından ümit kesilir, küçük Narin'imizde hayata gözlerini yumdu. Bugün okula başlaması gereken Narin bir çuvalın içinde bulunarak cinayete kurban gitti. Bu son olsun. Kim 8 yaşındaki bir çocuktan ne ister? Çocukla ölüm yan yana gelebilen iki kelime değil, o yüzden hepimiz yüreği dağlandı. " ifadelerini kullandı. Anlı, yayın yasağı olmasaydı aileyi yayına alacağını sözlerine ekledi.