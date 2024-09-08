Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Narin Güran açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip ediyor

21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gündür aranıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama çalışmalarının 19. Gününde sabah saatlerinde Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Narin'in cesedi 5 kez aranan Eğertutmaz Deresi'nden çıktı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuvala konup dereye bırakıldığını, cesedin üstünün ise taş ve otlarla kamufle edildiğini duyurdu.

Narin'in kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporla netleşecek.

BAŞKAN ERDOĞAN YAKIN TAKİPTE

Türkiye'nin yüreği kan ağlarken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.

Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun

NARİN İÇİN TEK YÜREK TÜRKİYE

Minik Narin'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlülerden siyasilere birçok isim Narin için tek yürek oldu.

SİYASİLERDEN NARİN PAYLAŞIM

İşte siyasilerin Narin'in ölümü hakkındaki paylaşımları:

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız."

'ACI HABERDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

'BU CANİLİĞİ YAPANLAR HESAP VERECEK'

Çelik bir diğer mesajında ise, "Narin tüm Türkiye'nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin'le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN, NARİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Tunç mesajında, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN NARİN AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız."

'ALLAH GÜZEL KIZIMIZA RAHMET ETSİN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi bizleri derinden sarstı. Allah güzel kızımıza rahmet etsin. Narin kızımızın ölümüne sebep olanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir.' ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Narin Güran evladımızdan gelen acı haber yüreklerimizi derinden yaraladı. Minik yavrumuza Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sorumluların adaletin karşısında en ağır şekilde hesap vereceğinden şüphemiz yoktur.

DESTİCİ'DEN İDAM ÇAĞRISI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan Narin Gürhan'ın cansız bedenine ulaşılmasına değindi.

Konuşmasında idamın getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Narin Gürhan yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin kamuoyunun hızlı ve doğru bilgilendirilmesini istedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Küçük Narin'in kaybı yüreğimizi dağladı. Bir çocuğun umut dolu yarınları olması gereken yerde, böyle acı bir haberle sarsılmak tarif edilemez bir üzüntü.

Narin'e Allah'tan rahmet ve sevenlerine güç diliyorum. Çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir geleceğe yürüdüğü günler için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

Muharrem İnce'nin Narin paylaşımı ise şu şekilde:

Narin, güzel yüzlü evladım… Seni koruyamadık… Mekanın cennet olsun… Seni bizden koparanları asla affetmeyeceğiz, yargı önünde hepsi bir bir hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU

Narin'den gelen acı haberin ardından paylaşım yapan bir diğer isim ise Yavuz Ağıralioğlu. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir evladımızı daha koruyamadık. Cezaların caydırıcı olmadığı, infaz sisteminin verilen cezayı bile hakkıyla çektiremediği bir sistemde toplum vicdanının rahatlaması mümkün değil. Ahlakı ve adaleti düzeltmek zorundayız. Gözünden akan bir damla yaşa dünyayı yakacağımız evlatlarımızı canilerin, katillerin elinden, günlerce arayıp dere yataklarında çuval içinde bulacağımız değil, hiç kimsenin bu vahşete cesaret edemeyeceği bir sistemi kurmak zorundayız" dedi.

YÜREĞİMİZİ YAKIYOR

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından, "Günlerdir Narin kızımızla ilgili haberleri milletçe hep beraber büyük bir endişeyle takip ediyorduk…

Ancak maalesef bugün Narin'in acı haberini aldık. Kızımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.

Henüz 8 yaşındaki bir kız çocuğu için bunları konuşuyor olmak hepimizin yüreğini ayrı ayrı yakıyorken; umarım ki bu acı kaybın sebebi ve tüm sorumluları bir an önce gün yüzüne çıkarılır" ifadelerine yer verdi.