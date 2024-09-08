CHP Tüzük Kurultayı'nda güç gösterisi! Ekrem İmamoğlu mikrofonu bırakmadı Mansur Yavaş “Bilseydim ben de konuşurdum” dedi

CHP Tüzük Kurultayı'nda, olası cumhurbaşkanı adayları, güç gösterisi yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, kürsüye çıktı. Bir saatten fazla süre mikrofonu bırakmadı.

Bu uzun konuşma, ABB Başkanı Yavaş'ı kızdırdı. "Ben de Ekrem Başkan gibi konuşmak isterdim" diye sızlandı. Kavga kızıştı!

MANSUR KÜSTÜ

CHP Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağı bilgisinin kendisine yalnızca 1 saat önce iletildiğini söyleyerek partisine sitem etti. Yavaş, şunları söyledi:

Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine yani Ekrem mi Mansur mu şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum.

En azından bir gece öncesinden promter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. CHP lideri Özgür Özel de söz alarak "Burada tüm sorumluluk bana aittir" dedi. İmamoğlu ise "Başkanım, size hem Mansur Başkanım derim, hem de abi. Rahatsız olacağınızı bilsem konuşmamı yere atar, yerime otururdum, Başkanım" diye gönül aldı.