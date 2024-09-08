Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi açıkladı: "15 gün önce Türkiye'deydi bizi ziyarete geldi"

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.
Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.
TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesi, yakınlarının yaşadığı Aydın'ın Didim ilçesinde üzüntüyle karşılandı.
YAKINLARI DEDESİ ŞERİF EYGİ'NİN EVİNE GELDİ
Acı haberi dün alan yakınları, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine geldi, taziyeleri kabul etti.
Sağlığının olumsuz etkilenmesinden endişe etmeleri nedeniyle dede Eygi'ye acı haberi henüz vermeyen aile üyeleri, bu nedenle taziye çadırı kurmadı.
Evin bulunduğu binaya Türk bayrakları asan Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklama yaptı.
Kardeşi ve ailesinin 25 yıl önce ABD'ye taşındığını, Ayşenur'un o dönem henüz 1 yaşında olduğunu anlatan Eygi, yeğeninin akraba ziyaretleri için sık sık memleketine geldiğini anlattı.
15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİ
Yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didim'de ziyaret ettiğini, Muğla ve Antalya'daki akrabalarına da gittikten sonra İstanbul'a döndüğünü aktaran Eygi, "Oradan da BM toplantısı için Ürdün'e geçeceğini söyledi. Filistin'e geçeceğini bize söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi." dedi.
Yeğeninin dünyanın dört bir yanındaki zulümlere duyarlı bir insan olduğunu anlatan Eygi, şöyle konuştu:
"O bizden çok çok farklı düşünen birisiydi insanlık açısından. Sadece burası değil geçmiş dönemde Myanmar'a da gitti orada Arakan'daki Müslümanlara yapılan katliam için. Geçen İtalya'ya gitti oradaki mülteciler için. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya gönüllü olarak gidiyordu."
DİDİM'DE DEFNEDİLMESİ PLANLANIYOR
Eygi, yeğeninin ABD'de üniversiteden mezun olurken de Filistin bayrağı açtığını, akademik kariyer düşündüğünü ve BM'nin tüm toplantılarına da katıldığını ifade etti.
Kardeşiyle dün telefonla görüştüğünü belirten Eygi, cenazenin Didim'de defnedilmesini planladıklarını söylediğini de aktardı.
EYGİ'NİN NAAŞININ AİLESİNE TESLİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türkiye, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Eygi'nin ABD'de yaşayan aile fertleri ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halinde olunduğunu belirten Keçeli, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna iletilmesinin beklendiğini bildirdi.
Keçeli, "Takip eden süreçte vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki saldırısında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
AİLESİ ÇAĞRIDA BULUNDU
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.
CNN'in haberine göre, Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı ancak İsrail'in Ayşenur'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın "yeterli" olmadığı vurgulandı.
SORUŞTURMA AÇILSIN
Aile ABD yönetiminden "bağımsız soruşturma" talebinde bulunurken, ABD yönetimini suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırdı.
Olaya dair görüntülerde Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün görüldüğü bildirilen açıklamada, "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL HESAP VERECEK
Dışişleri Bakanlığı, insanlığa karşı suç işleyen İsrail makamlarının ve onları kayıtsız şartsız destekleyenlerin uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceği ifadelerine yer verdi. Açıklamada, "'Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir " denildi.
BM: SORUMLULAR HESAP VERMELİ
Barışçıl göster sırasında İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülen 26 yaşındaki Eygi'nin ölümüne başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili "kapsamlı soruşturma" çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, "Koşulların tam olarak araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi. ABD'li Maryland Senatörü Van Hollen, "ABD, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi dahil (İsrail'in) bu eylemlere kayıtsız kalamaz" açıklamasını yaptı.
İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU UYGULANSIN
ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO), Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınayarak, ABD yetkililerine İsrail'e karşı "silah ambargosu uygulanması" çağrısı yaptı.
Ayşenur Ezgi Eygi'nin gönüllü olarak görev aldığı sivil toplum kuruluşu Uluslararası Dayanışma Hareketinin (ISM) kurucularından Neta Golan, İsrail'in Filistinlileri yalnızlaştırmak için aktivistleri hedef aldığını söyledi. Golan, "İsrail, Gazze'de ve Batı Şeria'da soykırım yapıyor. Bunu tüm dünyanın işbirliği ve sessizliği sayesinde başarabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ): İşgalin halkımızın masum insanlarına ve İsrail zulmü ve terörizmine karşı duran herkese karşı uyguladığı vahşeti ve şiddeti vurguluyor. Bu cinayet, Filistin'le dayanışma içinde olanların ezilmesi ve korkutulmasını hedefliyor.
KANITLANDI: KESKİN NİŞANCI ÖLDÜRDÜ
Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. Otopsinin Nablus kentindeki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Daglas, "Rapor sonucu, İsrailli bir keskin nişancının kurşunuyla başından öldürüldüğünü kanıtladı" dedi.
AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?
Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da doğdu. Aydın'ın Nazilli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ayşenur daha sonra ailesi ile Amerika'ya yerleşti. Anne ve babası 2019 yılında boşandı. Ayşenur Ezgi Eygi, ABD'deki West Seattle Lisesi'nde eğitim gördü. Yüksek öğrenim hayatını Washington Üniversitesi'nde devam etti.
Burada Psikoloji okudu. Üniversite'nin ikinci senesinde ise Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri alanında yan dal yaparken, lisans öğrencisi akran mentoru olarak kendi üniversitesinde çalıştı. Ayrıca "Visit Seattle" adlı sayfa için içerik üreticisiydi.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere desteğiyle çıkan Uluslararası Dayanışma Hareketi (International Solidarity Movement, ISM) gönüllüsü oldu. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.
KEFİYESİYLE MEZUN OLDU
Hayatının baharında İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi, üniversitesindeki Gazze eylemlerine katıldı. Bu yıl kefiyesiyle mezun oldu. "Faz3a" kampanyasıyla Eylül ayında Batı Şeria'ya geldi.
Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı Filistinli çiftçilerin düzenlediği protestoya katıldı. Bu sırada İsrail askeri "keskin bir nişancı" tarafından başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ DAHA ÖNCEKİ BENZER CİNAYETLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ
İsrail, ABD ve İngiltere vatandaşları dahil farklı ülkeden aktivistleri öldürürken, sonuncusu dün Ayşenur Ezgi Eygi olmak üzere Türk aktivistler de İsrail şiddetinin kurbanı oldu.
Son yirmi yılda İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işgali ve şiddeti derinleştirmesi uluslararası toplumdan tepki çekerken, Filistinlilere destek veren çok sayıda insan hakları savunucusu İsrail saldırılarının hedefi haline geldi.
AYŞENUR EZGİ EYGİ
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehri yakınlarındaki Beyta beldesinde barışçı bir gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti.
Filistinli aktivist Eymen Garib, "Filistin halkının barış içerisinde yaşaması için Filistin'e dayanışmaya geldi ama İsrail onu öldürdü." dedi.
Feza adlı Filistinlilerle dayanışma kampanyası kapsamında Filistin'e geldiği belirtilen Eygi'nin, Evyatar isimli kaçak yerleşim birimini protesto etmek üzere Nablus'un Beyta'ya beldesine gittiği belirtildi.
İsrailli aktivist Jonathan Pollack ise Eygi'nin kendisinin gerisinde olduğunu ve yardım seslerini duyarak geriye koştuğunu anlatarak, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurulduğunu ifade etti.
"Ölümcül bir kanaması vardı. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu." diyen Pollack, Eygi'yi vuran İsrail askerinin onu başından hedef alarak vurduğunu aktardı.
Pollack, başından ölümcül bir yara alarak kanaması durdurulamayan Eygi'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.
Eygi'nin ölümü hakkında Pollack, "Bu Filistin halkının mücadelesine karşı yapılan baskının, İsrail'in Batı Şeria'da son aylarda şiddeti artırmasının ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın bir parçası." diyerek İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddete dikkati çekti.
ABD'Lİ AKTİVİST RACHEL CORRİE
ABD'nin Washington kentinde 1979'da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 16 Mart 2003'te aktivist olduğunu belli eden turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafonla Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıktığı sırada İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerle ezilerek öldürüldü.
Yabancı bir aktivist olduğu için İsrail'in yıkım araçlarını durdurabileceğini düşünen Rachel, buldozerini önlemeye çalıştı, ancak İsrail buldozeri Corrie'yi ezerek ölümüne yol çatı.
Corrie'nin ölümüne ilişkin ailesinin 2005'te İsrail mahkemelerinde açtığı dava ise sonuçsuz kaldı.
ŞİRİN EBU AKİLE
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri 51 yaşındaki Filistin asıllı ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin 11 Mayıs 2022'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
TOM HURNDALL
İngiliz foto muhabiri 22 yaşındaki Tom Hurndall, 13 Ocak 2004 tarihinde Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusundan bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldü.
Gazze'de Filistinli bir kızı kurşunlardan korumaya çalışan Hurndall'ın trajik ölümü sevenlerini derinden etkilerken, annesi Jocelyn Hurndall oğlu için "Yıldızlarla Boy Ölçüşmek: Tom Hurndall'ın Hayatı ve Trajik Ölümü" adlı kitabı kaleme aldı.
JAMES HENRY MİLLER
İngiltereli kameraman, yapımcı ve yönetmen 34 yaşındaki James Henry Miller, 2003 yılında BBC için belgesel çekmek üzere geldiği Gazze'nin Refah bölgesinde İsrail kurşunlarına hedef oldu.
Miller'ın elinde beyaz bayrak tuttuğu ve "basın" yazılı yeleği giydiği halde İsrail askerleri tarafından boynundan vurulduğu belirtildi.
MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİ
İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez'in isimleri, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve Gazze'de yaptırılan birçok kalıcı eserle yaşatılıyor.