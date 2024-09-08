Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi açıkladı: "15 gün önce Türkiye'deydi bizi ziyarete geldi"

Olaya dair görüntülerde Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün görüldüğü bildirilen açıklamada, "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

CNN'in haberine göre, Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı ancak İsrail'in Ayşenur'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın "yeterli" olmadığı vurgulandı.

İSRAİL HESAP VERECEK

Dışişleri Bakanlığı, insanlığa karşı suç işleyen İsrail makamlarının ve onları kayıtsız şartsız destekleyenlerin uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceği ifadelerine yer verdi. Açıklamada, "'Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir " denildi.

BM: SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Barışçıl göster sırasında İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülen 26 yaşındaki Eygi'nin ölümüne başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili "kapsamlı soruşturma" çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, "Koşulların tam olarak araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi. ABD'li Maryland Senatörü Van Hollen, "ABD, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi dahil (İsrail'in) bu eylemlere kayıtsız kalamaz" açıklamasını yaptı.