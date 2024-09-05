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Valilik duyurdu! İstanbul'da okullara saat düzenlemesi

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Valiliği, pazartesi günü trafik yoğunluğuna karşı önlem olarak okullarda eğitimin 10.00’da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 13:07 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 13:25
Valilik duyurdu! İstanbul’da okullara saat düzenlemesi

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Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Valilik, o gün trafik sıkıntısının yaşanmaması için okul saatlerinde düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

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İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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