Üsküplü amcadan Başkan Erdoğan’a selam! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sordu: Tayyip ağabey nasıl?

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dün akşam saatlerinde geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dün akşam saatlerinde geldi.
Bugün Bakan Fidan, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan fidan, okulun girişinde Üsküplü öğrenciler tarafından Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı.
Okulda görev yapan öğretmenlerle selamlaşan Bakan Fidan, yetkililerden okula ilişkin bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Fidan, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.
Bakan Fidan, okuldan ayrıldığı sırada okulun kapısında bekleyen Üsküp halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Üsküplü bir kişi, Bakan Fidan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.
BAKAN FİDAN, KUZEY MAKEDONYA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİNİN İNŞAATINI ZİYARET ETTİ
Bakan Fidan daha sonra inşaatı sona erdiğinde Kuzey Makedonya'nın en büyük camisi olacak, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Tophane Camisi'nde incelemelerde bulundu.