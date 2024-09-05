SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den Taipei açıklaması

THY’nin TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçağın türbülansa girmesiyle 6 kişi yaralandı. Konuyla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 18:04 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 18:29
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den Taipei açıklaması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçağın Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süra kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde İstanbul'dan kalkış yapan ve Tayvan'ın başkenti Taipei'ye giden uçağın inişine 2 saat kala olumsuz hava koşulları nedeniyle türbülansa maruz kaldığını açıkladı.

Uçağın sorunsuz bir şekilde Taipei Songshan Havalimanı'na iniş yaptığını belirten Üstün, olayda 4'ü yolcu 2'si uçuş ekibinden 6 kişinin hafif yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir’deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Akılalmaz savunma
Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası | OVP’de enflasyon hedefleri değişti: Ne zaman tek hane olacak?
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
MSB’den kılıçlı yemin açıklaması: Her yönüyle incelenmektedir
Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu? Aileden şoke eden sözler: Salim Güran suçsuzdur
Premier Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde tek sorun var
Valilik duyurdu! İstanbul’da okullara saat düzenlemesi
Beşiktaş’ın yeni sağ bekini duyurdular! Svensson yerine gelecek
Polatgiller davasında 2. gün | Bugün hepsi beyaz giyindi! Dilan Polat’ın kara kutusu konuştu! Savcı kararını açıkladı
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Osimhen’in ardından sıra onlarda
İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL
ABD’den Rusya’ya seçime müdahale suçlaması! Putin favori adayını açıkladı
SON DAKİKA