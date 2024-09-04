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MİT'ten MOSSAD operasyonu: Türkiye'deki para ağını yöneten Rexhepi tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucu, İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Liridon Rexhep yakalanarak tutuklandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
MİT’ten MOSSAD operasyonu: Türkiye’deki para ağını yöneten Rexhepi tutuklandı!

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MİT, İsrail'in casusluk faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında Kosova uyruklu Liridon Rexhepi'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti. Rexhepi'nin, dron çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüten ve Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı belirlendi. Rexhepi'nin hesaplarındaki para hareketliliği de ortaya çıkarıldı. Türkiye'deki saha elemanlarına uluslararası para transfer şirketi Western Union üzerinden transfer gerçekleştirdiği saptandı.

25 AĞUSTOS'TA GELDİ
Rexhepi'nin tüm hareketleri takip altına alındı. Rexhepi, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile koordine kuruldu ve 30 Ağustos'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Rexhepi, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KRİPTO PARA İLE ÖDEME
MOSSAD'ın, Türkiye'deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi. Türkiye'deki saha elemanlarının, MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları, Kosova üzerinden gelen paraların Western Union ile Suriye'deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının Suriye'deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.

MİTten MOSSADın Türkiyedeki para ağına operasyon! Siyonist finans trafiği deşifre oldu... Casus Liridon Rexhepi tutuklandıMİTten MOSSADın Türkiyedeki para ağına operasyon! Siyonist finans trafiği deşifre oldu... Casus Liridon Rexhepi tutuklandı
MİT'ten MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağına operasyon! Siyonist finans trafiği deşifre oldu... Casus Liridon Rexhepi tutuklandı

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