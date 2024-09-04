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Adana'da yangın! Alevler bir anda sardı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangını söndürme çalışması başlatıldı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 08:02 Güncelleme 04 Eylül 2024, 08:02
Adana’da yangın! Alevler bir anda sardı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alınırken takviye olarak yangın yerine TOMA sevk edildi.

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