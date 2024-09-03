İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu! Almanya, Çin ve ABD’den getirmişler! Piyasa değeri 150 milyon lira

KAÇAK İLAÇLAR ALMANYA, ÇİN VE AMERİKA'DAN GETİRİLDİ Yapılan operasyona ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Polis ekipleri operasyon öncesinde yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak kaçakçılığı tespit etti.

Ekipler ardından ise müşteri kılığına girerek ilaçlarla ilgili satış pazarlığı yaptı ve operasyonu gerçekleştirdi. Ele geçirilen ilaçların Almanya, Çin ve Amerika'dan kaçak yöntemlerle ülkemize getirildiği tespit edildi. Bu ilaçlardan bazılarının kutu fiyatının ise 300 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.