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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! Almanya, Çin ve ABD'den getirmişler! Piyasa değeri 150 milyon lira

Almanya, Çin ve Amerika'dan getirilen ilaçlar İstanbul'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaçlar emniyette sergilendi.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 12:10 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:16
İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu! Almanya, Çin ve ABD’den getirmişler! Piyasa değeri 150 milyon lira

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye girişi ve satışı yasak olan ilaçların kaçak yollarla tedarik edilmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 27 Ağustos günü Fatih'te bir adrese operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 150 milyon lira!

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

KAÇAK İLAÇLAR ALMANYA, ÇİN VE AMERİKA'DAN GETİRİLDİ
Yapılan operasyona ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Polis ekipleri operasyon öncesinde yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak kaçakçılığı tespit etti.

Ekipler ardından ise müşteri kılığına girerek ilaçlarla ilgili satış pazarlığı yaptı ve operasyonu gerçekleştirdi. Ele geçirilen ilaçların Almanya, Çin ve Amerika'dan kaçak yöntemlerle ülkemize getirildiği tespit edildi. Bu ilaçlardan bazılarının kutu fiyatının ise 300 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.

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