PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Gazze'deki zulmün 333. günü! Bakanlardan peş peşe destek mesajı

Soykırımcı İsrail, 333 gündür mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 333. günü dolayısıyla destek paylaşımında bulundu. Bakanlar, "Soykırım 333. gününde" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 00:31 Güncelleme 04 Eylül 2024, 00:57
Gazze’deki zulmün 333. günü! Bakanlardan peş peşe destek mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Soykırımcı İsrail, 333 gündür mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamı Holokost'u geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgalci İsrail'in tam 333 gündür soykırım yaptığı Gazze'de insani dram yaşandığını ve insanlığın öldüğünü bildirdi.

Gazze'deki zulmün 333. günüGazze'deki zulmün 333. günü

Yaklaşık 41 bin masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de, hayatta kalan Filistinlilerin ise temiz suya bile ulaşamadığını aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"FİLİSTİN DAVASI, ADALETİN, HAKLININ VE ÖZGÜRLÜĞÜN DAVASIDIR"
"İşgalci İsrail'in tam 333 gündür soykırım yaptığı Gazze'de insani dram yaşanmakta, insanlık ölmektedir. Yaklaşık 41 bin masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de, hayatta kalan Filistinli kardeşlerimiz ise temiz suya bile ulaşamamaktadır. Terör örgütü gibi davranan İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını vicdanlar kabul etmemektedir. Bebek katillerinin yaptığı zulüm karşısında sessiz kalanlar, masum çocukların çığlıklarına kulak tıkayanlar tarih huzurunda asla affedilmeyecektir. Filistin davası, adaletin, haklının ve özgürlüğün davasıdır. Türkiye olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zulmün ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz."

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamı Holokost'u geride bıraktıİşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamı Holokost'u geride bıraktı

"KAZANAN FİLİSTİN HALKI OLACAK"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise işgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği soykırımda 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Göktaş, "Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığı ayaklar altına alanlara ve bu zulme sessiz kalanlara rağmen kazanan mazlum Filistin halkı olacak, kazanan insanlık olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gazze'deki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi döktüğü kanın, işlediği insanlık suçlarının hesabını elbet verecek. Türkiye her zaman olduğu gibi zalimin karşısında, mazlumun yanındadır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyorGazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor

"GERÇEKLERİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gazze'de yaralanan anne ve çocuğun görseline yer vererek, şunları kaydetti:

"333 gündür Gazze'de, o küçücük toprak parçasında, tüm dünyanın gözleri önünde, soysuzca, barbarca, vicdansızca soykırım suçu işleniyor. İnsanlığını kaybetmiş, vicdanı tutsak İsrail yönetimi her gün yeni bir kıyıma imza atıyor. Gazzeli masum sivillerin, kadınların, çocukların, kundaktaki bebeklerin ahını alanlar bunun hesabını uluslararası mahkemeler önünde mutlaka verecek. Soykırımcı Naziler neyle karşılaştıysa bu barbar yönetim de aynı şeyle yüzleşecek. Zaman bunu hepimize gösterecek. Gazze'de soykırım var."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ettiğine işaret ederek, "Gazze'de her gün nice güneşler batıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Susmayacağız. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaya, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail, 333 gündür mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyorSoykırımcı İsrail, 333 gündür mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor

"TÜRKİYE OLARAK BİZ SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen insanlık dramı aralıksız sürerken Gazze'de sadece çocuklar değil insanlık da ölüyor. İnsan sadece konuştuklarından değil sustuklarından da sorumludur. Türkiye olarak biz susmadık, susmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Gazze'de katledilen çocuklara dikkati çekerek, "Gazze'de 25 yıl aradan sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü. Gazze'de çocuklar kimsesiz, aç, susuz, hasta, yaralı ve imkansızlıktan tedavi edilemiyor." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
İsrail’de öfke dinmiyor! Sokaklar karıştı: Netanyahu Hükümeti’ne ateşkes protestosu
Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in tutuklanan amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı | Özel ekip mahalle çevresini 8 kez aradı
700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! ’Teğmenlerin kılıçlı yemini’ tartışmalarına nokta koydu: Özel’e ’erken seçim’ yanıtı
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti’de değişime ’Vira Bismillah’...
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam | Resmi açıklama geldi: Yuvana yeniden hoş geldin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’kılıçlı yemin’ açıklaması: TSK’yı hastalıklı amaçlara alet etmek vahim hata!
Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı
Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi davetine icabet | Nedir bu BRICS?
Fenerbahçe’de anlaşma tamam! 3 yıllık imza
Hamas’tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...
Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i
SON DAKİKA