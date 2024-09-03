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Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir asker, silah kazası sonucu şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 23:26 Güncelleme 03 Eylül 2024, 23:26
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Diyarbakır’da 1 askerimiz şehit oldu

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde J.Uzm.Çvş Yavuz Güney silah kazası sonucu şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlarayak, "Milletimizin başı sağ olsun. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş Yavuz GÜNEY, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

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