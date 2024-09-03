BRICS nedir? Türkiye BRICS’e girdi mi? BRICS’e hangi ülkeler üye?

BRICS'e Güney Afrika'nın Katılımı
2011 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin birliğe katılmasıyla BRIC, BRICS adını aldı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın da katılım gösterdiği Çin'in Sanya kentindeki zirvede yapılan bu değişiklik, grubun küresel etkisini artırdı. BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği, eşitlik, karşılıklı müdahalede bulunmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine bina edilmiştir.
BRICS'e Hangi Ülkeler Üye?
BRICS'te Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. BRICS, küresel ekonomideki ağırlığını artırmak adına yeni üyelerle genişleme potansiyeline sahiptir. Afganistan, Arjantin, Lübnan, Endonezya, Meksika ve Türkiye gibi ülkeler, grubun tam üyeliği için ilgilerini dile getirmişlerdir. İran, Mısır, Nijerya, Sudan, Suriye, ve son olarak Bangladeş ile Yunanistan da bu dinamik birliğe katılma arzusunda olduklarını açıklamıştı.