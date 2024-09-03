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BRICS nedir? Türkiye BRICS’e girdi mi? BRICS’e hangi ülkeler üye?

ABD merkezli finans ve medya devi Bloomberg, Türkiye'nin BRICS birliğine üyelik başvurusunda bulunduğunu öne sürdü. Bloomberg'in haberine göre, konuyla yakından ilgilenen yetkililer, Türkiye'nin bu adımının, NATO gibi kritik bir uluslararası ittifakın önemli bir üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam ederken, aynı zamanda çok kutuplu bir dünya düzeninde çeşitli uluslarla ilişkilerini derinleştirme stratejisini yansıttığını ifade ettiler. Bu anlamda arama motorlarında BRICS hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki BRICS nedir? Türkiye BRICS’e girdi mi? BRICS’e hangi ülkeler üye? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:33 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:33
BRICS nedir? Türkiye BRICS’e girdi mi? BRICS’e hangi ülkeler üye?

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BRICS, zamanla genişleyerek daha fazla gelişmekte olan ekonomiyi kapsayacak şekilde evrilmektedir. Son yıllarda Türkiye, Arjantin, İran gibi birçok ülkenin BRICS'e ilgi gösterdiği ve potansiyel olarak gruba katılmak istedikleri belirtilmiştir. Bu genişleme, BRICS'in küresel ekonomide daha da etkili bir güç haline gelmesine olanak tanıyabilir.

BRICS Nedir?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ekonomilerini kapsayan ve bu beş ülkenin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu grup, küresel ekonomide büyüme potansiyelleri yüksek olan, büyük nüfusa ve geniş coğrafi alanlara sahip ülkeleri temsil eder. BRICS, bu ülkelerin uluslararası ilişkilerde daha etkin roller alarak ekonomik ve politik ağırlıklarını artırma çabalarını simgeler.

Türkiye BRICS'e Girdi Mi?

Bloomberg'in "konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberde "Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığı" belirtildi.

BRICS'e Güney Afrika'nın Katılımı

2011 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin birliğe katılmasıyla BRIC, BRICS adını aldı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın da katılım gösterdiği Çin'in Sanya kentindeki zirvede yapılan bu değişiklik, grubun küresel etkisini artırdı. BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği, eşitlik, karşılıklı müdahalede bulunmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine bina edilmiştir.

BRICS'e Hangi Ülkeler Üye?

BRICS'te Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. BRICS, küresel ekonomideki ağırlığını artırmak adına yeni üyelerle genişleme potansiyeline sahiptir. Afganistan, Arjantin, Lübnan, Endonezya, Meksika ve Türkiye gibi ülkeler, grubun tam üyeliği için ilgilerini dile getirmişlerdir. İran, Mısır, Nijerya, Sudan, Suriye, ve son olarak Bangladeş ile Yunanistan da bu dinamik birliğe katılma arzusunda olduklarını açıklamıştı.

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