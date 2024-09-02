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Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığında olan teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Yerlikaya, teröristlerin kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat kod adlı Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunu bildirdi. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda hainlerin gerçekleştirdiği terör eylemlerine de yer verdi.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 17:01 Güncelleme 02 Eylül 2024, 17:43
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı, birinin de gri kategoride arandığının belirlendiğini duyurdu.

Paramotor kullanan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paramotor kullanarak saldırı hazırlığı içinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucu bölücü terör örgütü mensuplarının, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Serhat Patnos" kod adlı Veysel Sevinç, gri kategorideki "Hebat" kod isimli Reşit Çevik, diğer ikisinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 saldırıya katıldıklarının tespit edildiği belirtildi.


Paylaşımında teröristlerin katıldıklarını terör eylemlerine yer veren Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

PARAMOTOR KULLANARAK EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLAN VE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU 4 TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ❗️

⚠️Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının;

Kırmızı kategoride yer alan terörist Serhat Patnos kod adlı Veysel SevinçKırmızı kategoride yer alan terörist Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç

🟥 KIRMIZI kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç,
⬜️ GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik,
❌Barış Kartal ve
❌Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

Gri kategoride yer alan terörist Hebat kod adlı Reşit ÇevikGri kategoride yer alan terörist Hebat kod adlı Reşit Çevik

🚩Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin;
📍13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği,
📍39 Güvenlik görevlisi ve
📍6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.

⚠️Teröristlerin katıldıkları eylemlerin;
📍13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
📍01 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,


📍07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
📍19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍07 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Güvenlik görevlisinin yaralanması,


📍12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
📍26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,


📍28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,


📍01 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 5 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍02 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
📍20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik Komutanı görevlisinin ve 6 sivil vatandaşın yaralanması olduğu tespit edildi.

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