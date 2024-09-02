Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı, birinin de gri kategoride arandığının belirlendiğini duyurdu.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paramotor kullanarak saldırı hazırlığı içinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucu bölücü terör örgütü mensuplarının, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Serhat Patnos" kod adlı Veysel Sevinç, gri kategorideki "Hebat" kod isimli Reşit Çevik, diğer ikisinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun belirlendiğini kaydetti.
Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 saldırıya katıldıklarının tespit edildiği belirtildi.
Paylaşımında teröristlerin katıldıklarını terör eylemlerine yer veren Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
PARAMOTOR KULLANARAK EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLAN VE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU 4 TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ❗️
⚠️Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının;
Kırmızı kategoride yer alan terörist Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç
🟥 KIRMIZI kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç,
⬜️ GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik,
❌Barış Kartal ve
❌Serhat Güzel olduğu tespit edildi.