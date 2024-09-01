8 ilde Kuyu-21 operasyonları: Dünyanın aradığı 25 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 8 ilde "Kuyu- 21" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Fas, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere toplam 18 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten kaydı bulunduğu tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.