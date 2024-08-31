MİT nefes aldırmadı

Milli İstihbarat Teşkilatı örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nun, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. PKK'lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol'un 2015 yılında Cizre'deki hendek-barikat olaylarında yer aldığı öğrenildi. Tijda Jiyan kod adlı Nurbahar Karadağlı'nın ise 2014'te PKK/KCK saflarına katıldığı, Sağlık Meslek Lisesi'nde okuduğu için örgüt tarafından kendisinde sözde doktor olarak faydalanıldığı kaydedildi.

CAMGÖZ YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir merkezli 'Camgöz Grubu' organize suç örgütünün lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz; Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi. Uçaktan iner inmez Camgöz'ü, Karadağ ekibinden teslim alan MİT mensupları emniyet güçlerine teslim etti. 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Binali Camgöz, 2 kişinin öldürülmesi olayını azmettirdi.

PKK'LI FRANSIZ DANİEL

MİT, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğunu tespit edildi. Korkmaz'a yönelik operasyon için geçildi. Gözaltına alınan Korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi.