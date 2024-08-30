TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz: Geçmişinde FETÖ izi, milli iradeye alerjili

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, İstanbul'da düzenlenecek Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak istedi. Ancak başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradı.
Çiçek, başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.
Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, İstanbul'da düzenlenecek Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak istedi. Ancak başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradı.
Çiçek, başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.
TSYD'DE 28 ŞUBAT KAFASI! EŞİ BAŞÖRTÜLÜ ÜYEYE HAVUZ YASAĞI
Dilara Çiçek'in başörtüsü taktığı için yaşadığı mağduriyetin bir benzerini Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu ve eşi yaşadı.
Üyesi olduğu derneğin yüzme havuzunda eşinin başörtülü olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyen İzmirlioğlu, "Havuza girmek için gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek, 'ağabey eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı' dedi" ifadelerini kullandı.
TSYD BAŞKANI OĞUZ TONGSİR'DEN KÜSTAH SÖZLER: "BURADAN BİZİM KURALLARIMIZ GEÇER"
Uğradıkları ayrımcılık sonrası haklı bir şekilde TSYD yönetimine tepkisini gösteren Mehmet İzmirlioğlu'na Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir küstah bir yanıt verdi. İzmirlioğlu Tongsir'in kendisine "Burası özel kurum, özel bir dernek. Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız" dediğini anlattı.
MİLLETİN PARASIYLA 28 ŞUBAT DİKTASI
Tongsir'in vesayet artığı skandal tutumunun gölgesinde TSYD yönetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 85 milyonun vergileriyle onarımı yapılan havuzda 28 Şubat diktası uygulaması büyük tepki çekti.
Bilindiği üzere bir süre kapalı kalan TSYD havuzu 2019 yılında sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle açmıştı.
DOSYASI KABARIK GEÇMİŞİ KARANLIK... FETÖ İZİ
Bu bağlamda Takvim.com.tr anayasayı çiğneyen, geçmişinde FETÖ izi bulunan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in dosyasını açtı.
ARŞİV UNUTMAZ! SKANDAL '15 TEMMUZ' PAYLAŞIMI
Tongsir, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine arka çıkıp "Tankın önüne nasıl atlamışlar? Ya bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir" diyerek tankın karşısına dikilip iradesini ve demokrasisini koruyan aziz Türk milletine hakaret etmişti.
MİT KUMPASINI SAVUNDU, 15 TEMMUZ'DA SUS PUS KALDI, FETÖ'YE ALAN AÇTI...
FETÖ'nün MİT tırları kumpası sonrası firari vatan haini Can Dündar ve Erdem Gül gibi isimler için destek açıklaması yapan TSYD, 15 Temmuz ihanet gecesinde sus pus kaldı. O dönem Oğuz Tongsir, "Başkan olduğum sürece siyaseti TSYD'nin kapısından içeri sokmayacağım" diyerek FETÖ'ye sessizce alan açtı.
FETÖ SORUŞTURMASI
15 Temmuz sonrası TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında FETÖ propagandası yaptığına dair soruşturma başlatılması da atlanmaması gereken önemli bir detay.
MİLLİ İRADEYE ALERJİSİ VAR, BAŞKAN ERDOĞAN'A HUSUMET BESLİYOR
Biraz daha geçmiş tarihli paylaşımları mercek altına aldığımızda Oğuz Tongsir'in milli iradeye alerjisi olduğunu ve Başkan Erdoğan'a husumet duyduğunu gözlemledik.
10 Kasım 2011 tarihli Oğuz Tongsir imzalı iki paylaşım şu şekilde:
"Nedir bu ülkenin hali? Nedir bu çektiklerimiz? Hiç mi rahat yüzü görmeyeceğiz?"
(Başkan Erdoğan'ı hedef alarak) "Telekom Arena'da seni az bile yuhalamışlar!"
TÜRK BAYRAĞINI NEDEN KALDIRDI?
53 yıllık dernek logosunu değiştiren Oğuz Tongsir, TSYD amblemindeki Türk bayrağını da çıkarmıştı. Gelen tepkiler üzerine logo bir kez daha değişti.
TSYD'DE AKÇELİ İŞLER! USÜLSÜZ ÜYE KAYITLARI
Oğuz Tongsir'in TSYD başkanlığı da bir hayli şaibeli... Bilindiği üzere 15 Temmuz sonrası Oğuz Tongsir'le ilgili TSYD içerisinde 500 civarı imza toplanmış, olağanüstü kongreye gidilmişti.
Tongsir'in TSYD'deki olağanüstü kongre öncesi kendisine oy vereceğini düşündüğü dernek üyelerine uçak bileti alıp 5 yıldızlı otelde konaklattığı o dönem çokça konuşulmuştu. Gazetecilikle yakından uzaktan alakası olmayan usulsüz üye kayıtları büyük tepki çekmişti.
EŞİNİN ARACINI TSYD'YE SATTI
Oğuz Tongsir'in eşi Hazan Tongsir'e ait aracı fahiş fiyattan TSYD'ye satarak haksız kazanç elde ettiği de konuşulanlar arasında.
Oğuz Tongsir son olarak sicil bakiyesine 28 Şubatçı diktasını da ekledi. Eşi başörtülü olduğu için TSYD havuzuna alınmayan dernek üyesi Mehmet İzmirlioğlu'na "Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız" şeklinde yanıt verdi.
GÖZLER BAKANLIĞA ÇEVRİLDİ! TONGSİR'E İSTİFA TSYD'YE KAYYUM ÇAĞRISI
Bu skandallar silsilesi sonrası gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi.
Geçmişinde FETÖ izi bulunan günümüzde de vesayet artığı tutum sergileyip başörtüsü düşmanlığı sergileyen Oğuz Tongsir yönetimine istifa çağrısı yapıldı. TSYD yönetimine kayyum atanması gerektiği söylendi.
"OĞUZ TONGSİR DERHAL İSTİFA ETMELİ, İSTFAİ ETMEYEN TSYD YÖNETİMİ BU SUÇA ORTAKTIR"
Spor yorumcusu Turgay Demir, "Oğuz Tongsir derhal istifa etmeli… Ayrımcılık suçtur, TSYD yönetiminde olup istifa etmeyen herkes bu suça ortak olur..." değerlendirmesinde bulundu.