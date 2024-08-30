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Başkan Erdoğan Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü: Sizin sayenizde topraklarımız azat oldu

Başkan Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 21:29 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 21:39
Başkan Erdoğan Karabağ Savaşı’nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü: Sizin sayenizde topraklarımız azat oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.



"SİZİN SAYENİZDE TOPRAKLARIMIZ AZAT OLDU"

Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.



Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

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