Başkan Erdoğan Karabağ Savaşı’nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü: Sizin sayenizde topraklarımız azat oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.
"SİZLER VAR OLASINIZ"— Takvim (@takvim) August 30, 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşında şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü. pic.twitter.com/zMoXQifbmJ
"SİZİN SAYENİZDE TOPRAKLARIMIZ AZAT OLDU"
Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.