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Hayvan barınağına operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lirayı bakın nasıl aklamışlar! 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Silivri’deki bir hayvan barınağının vatandaşların hayvan sevgisini istismar ederek bağış adı altında vurgun yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu derneğin 3 yıl boyunca bağış adı altında 30 milyon lirayı dernek başkan ve yöneticilerinin hesaplarına geçirdiği saptandı. Konuyla ilişkili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 14:28 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 14:46
Hayvan barınağına operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lirayı bakın nasıl aklamışlar! 5 kişi gözaltına alındı

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Sokaklarda başıboş gezen saldırgan köpekler, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından güvenlik sorunu olmaktan çıktı.

Sokakların güvenli hale gelmesi vatandaşları sevindirirken, diğer yanda bazı kurumların kişilerin hayvan sevgisini istismar ederek bağış adı altında vurgun yaptığı ortaya çıktı.

MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltıMASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltı

KENDİ ZİMMETLERİNE GEÇİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Son olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi.

30 MİLYONLUK VURGUN
Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler, MASAK'tan da destek aldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde 2021-2024 yılları arasında dernek yöneticilerinin bağış toplamaya başladığını, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğunu saptandı.

MASAK'ın hazırladığı rapora göre bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerindenkaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye pozisyonundaki kişilerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi.

KOZMETİK FİRMASI ÜZERİNDEN AKLADILAR
Şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla aklamaya çalışıldığı da belirlendi.

Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen kozmetik firması sahibinin de aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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