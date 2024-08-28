Hayvan barınağına operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lirayı bakın nasıl aklamışlar! 5 kişi gözaltına alındı

Sokakların güvenli hale gelmesi vatandaşları sevindirirken, diğer yanda bazı kurumların kişilerin hayvan sevgisini istismar ederek bağış adı altında vurgun yaptığı ortaya çıktı.

30 MİLYONLUK VURGUN Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler, MASAK'tan da destek aldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde 2021-2024 yılları arasında dernek yöneticilerinin bağış toplamaya başladığını, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğunu saptandı.

KENDİ ZİMMETLERİNE GEÇİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ Son olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri 'de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi.

MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltı

MASAK'ın hazırladığı rapora göre bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerindenkaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye pozisyonundaki kişilerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi.

KOZMETİK FİRMASI ÜZERİNDEN AKLADILAR

Şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla aklamaya çalışıldığı da belirlendi.