Filistin’e ziyaret olacak mı? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarihi oturumu anlattı: Haniye’ye davetten 5 saat sonra gelen şehadet haberi...





HANİYE LOCADAN BAŞKAN ERDOĞAN'LA OTURUMU İZLEYECEKTİ



"Hamas Meclis'e davet edildi mi?" sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, "Suikast olmasaydı Haniye davet edilecek ve burada olacaktı. Buradaki ince ayar şudur. Sayın Abbas kabul edilmiş resmi devlet başkanı olduğu için Meclis'in kürsüsünden konuşacak, eğer takdir öyle olsaydı Sayın rahmetli Haniye de locadan Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte milletvekillerimizin oturumunu izleyecekti" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Hem Türkiye tarihi için hem de TBMM tarihi için Mahmut Abbas'ın gelip burada konuşma yaptığı gün fevkalede önemli bir gündür. Tabi bu kolay olmadı. Epey bir hazırlık dönemi vardı. Biz Netanyahu'nun konuşacağı haberini aldım, bendeniz 12 gün evvel Sayın Abbas'a resmi davet yazısını yazdım. Düşüncemiz aynı gün konuşturmaktı. Ama onun sağlık sebepleri nedeniyle o gün buraya gelmesi mümkün olmadı."

"Planladığımız şuydu, Sayın Abbas, Devlet Başkanı olduğu için buraya gelecek, aynı gün Haniye de Sayın Cumhurbaşkanımız da gelecekti, locadan toplantıyı izleyecekti. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare ettik. Hatta Sayın Haniye'yi bu salonda Gazze olanları anlatması için davet edecektik. Fakat planlamalarımızdan 5-6 saat sonra Haniye'nin şehadet haberi geldi."

"ORTAK REAKSİYONU DÜNYAYA GÖSTERDİK"

"Sayın Abbas tarihi bir konuşma yaptı. TBMM topyekun Türkiye siyasetinin Filistin davasının arkasında durduğunu göstermiş olduk. Aslında bu toplantıdan önce de 7 Ekim Olayları'ndan bu yana TBMM 4 kez ortak duyarlılığını ortaya koydu. Bunlardan iki tanesinde partilerin grup başkan vekillerinin imzasıyla ortak bir dille bildiriler konuldu."

"Bunlardan biri 9 Ekimde biri de Şifa Hastanesinin bombalandığı akşam Meclis oturumdayken, oturumu kesti ve bütün gruplar ortak imza ile o katliamı kınadılar. İki sefer de başkanlık tezkeresi olarak Meclise gönderdiğimiz metin okundu ve o metin yine oy birliği ile kabul edilmiş oldu."

"Ayrıca Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanının yargılaması sürecinde Meclisten 3 arkadaşımızı görevlendirdik, onlar da her safhasında bu mahkeme süreçlerine dahil oldular. Bu başvuruların yapılmasında Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarla birlikte bizim milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu."

ABBAS'IN KONUŞMASINDA MİLLETVEKİLLERİNİN AYAĞA KALKMASI

"Sadece AK Parti sıralarından değil başka sıralardan da, başka partilerden arkadaşların kalktığı da oldu. Hele hele bazı noktalarda herkesin ayağa kalktığı oldu. Mahmut Abbas'ın özellikle son bölümdeki mükemmel vurguları karşısında bütün milletvekillerinin ayağa kalktığını gördük. Hakikaten ortak reaksiyonun gösterildiği anlardan birisiydi"

HAMAS MECLİS'E DAVET EDİLDİ Mİ?

"İsmail Haniye suikastı olmasaydı, Heniyye davet edilecek ve burada olacaktı. Buradaki ince ayar şudur. Sayın Abbas kabul edilmiş resmi devlet başkanı olduğu için Meclis'in kürsüsünden konuşacak, eğer takdir öyle olsaydı Sayın rahmetli Haniye de locadan Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte milletvekillerimizin oturumunu izleyecekti."

"BİZİM MUHATTABIMIZ FİLİSTİN HALKININ TAMAMIDIR"

"Bizim muhattabımız Filistin halkının tamamıdır. Biz tam manasıyla özgür bir Filistin devleti kurulana kadar tüm Filistinli kardeşlerimizle bu mücadelenin yanında olacağız. dolayısıyla Filistin'e yapılacak en büyük kötülük Filistinli gruplar arasındaki ayrışma yapmaktır ya da bir şekilde taraf tutmaktır. Düşünün en üst perdeden Cumhurbaşkanımız 'Hamas bizim için bir terör örgütü değildir, özgürlük mücadelesi veren mücahit topluluğudur. Siyasi anlamda da en büyük desteği veren ülkelerden birisi Türkiye. Ama mesele ne Hamas ne de El Fetihtir. Tüm bunların üstünde bütün Filistin halkının bir araya gelmesini sağlayacak ve Filistinin özgürlük mücadelesini sonuna kadar başarıya götürmek için dayanışmayı sağlayacak bir ruhun ortaya konulmasıdır. Türkiye başından beri bunu sağlıyor. Filistin'in direnişinde her bir topluluğa destek sağlıyor."

FİLİSTİN'E ZİYARET OLACAK MI?

"Meselenin başından beri hep bu teklifler geldi, grup olarak gidelim parlamento heyeti olarak gidelim diye. Sonuçta en anlamlı şekilde Filistin halkının yanında nasıl durduğumuzu gösterirsek o çabanın içerisinde oluruz. Bunların hepsi planlama meselesi, imkan meselesi. Hepimiz yarın sabah Gazze topraklarına gitmek isteriz, hepimiz Filistine en yakın desteği vermek isteriz ama sonuçta nasıl sonuç alacağız bunu hesaplayarak, anlayarak gitmek lazım."