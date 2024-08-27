Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: Marmara Denizi’nde arızalanan ’İstanbul N’ isimli gemi römorkörle kıyıya çekilecek

Marmara Denizi'nde arızalanan 'İstanbul N' isimli gemi römorkörle kıyıya çekilecek



Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası'nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı.