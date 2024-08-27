Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: Marmara Denizi’nde arızalanan ’İstanbul N’ isimli gemi römorkörle kıyıya çekilecek

Söz konusu arıza, gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 21 saati aşkın rüzgarın etkisiyle Tedirdağ açıklarına kadar sürüklenen gemi, 21 saatin sonunda römorkör vasıtasıyla İstanbul Ambarlı Limanına çekiliyor.
Söz konusu arıza, gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 21 saati aşkın rüzgarın etkisiyle Tedirdağ açıklarına kadar sürüklenen gemi, 21 saatin sonunda römorkör vasıtasıyla İstanbul Ambarlı Limanına çekiliyor.
Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası'nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı.
Uzun çabalar sonuçsuz kalınca 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bandırma'dan Ambarlı'ya seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan ve içinde 68 araç ile 68 yolcu bulunan İSTANBUL N isimli feribot, GTH Merkezimiz koordinasyonunda; KIYEM-4 Botumuz refakatinde, KURTARMA-2 Römorkörümüzce yedeklenerek Ambarlı'ya çekiliyor." ifadelerini kullandı.