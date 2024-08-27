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Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?

Yeşil pasaport alabilecek kişi sayısının artabileceğine ilişkin iddilar konuşulurken Ticaret Bakanı Ömer Bolat meseleye noktaya koydu. Bakan Ömer Bolat, "Uygulamayı genişletmiyoruz, yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız." ifadelerini kullandı. Peki yeşil pasaport kimler alabilir, avantajı nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 16:45 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 16:56
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?

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Yeşil pasaport alabilecek kişi sayısının artabileceğine ilişkin iddilar konuşulurken Ticaret Bakanı Ömer Bolat meseleye noktaya koydu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO heyeti, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

YEŞİL PASAPORT'TA KAPSAM GENİŞLEYECEK Mİ?
Son günlerde Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat'a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren ATSO Başkan Hacısüleyman, "Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz" dedi.

Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu?Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu?

YEŞİL PASAPORTA OLAN GÜVENİ SARSAMAYIZ
Bakan Prof. Dr. Bolat, "Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız" diye konuştu.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR AVANTAJLARI NEDİR?
Peki kimler Yeşil Pasaport alabiliyor, avantajları nedir, neden talep ediliyor? İşte detaylar...

YEŞİL PASAPORT NEDİR?
Yeşil pasaport, Türkiye'de "hususi pasaport" olarak da bilinen, belirli kamu çalışanlarına, emekli memurlara ve bu kişilerin ailelerine sunulan özel bir pasaport çeşididir. Bordo pasaporttan farklı olarak, yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir veya vize işlemlerinde kolaylıklar yaşayabilirler.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR?
Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolu kamu görevlileri ve diğer devlet memurları: Belirli bir hizmet süresini tamamlayan kamu görevlileri yeşil pasaport almaya hak kazanır.
Kamu çalışanlarının emeklileri: Emeklilikten sonra belirli bir süre kamu görevinde bulunan kişiler de yeşil pasaport alabilirler.
Büyükşehir belediye başkanları: Görevde bulundukları süre boyunca yeşil pasaport sahibi olabilirler.
Eski TBMM üyeleri ve eski bakanlar: Görevlerinden ayrıldıktan sonra da yeşil pasaport hakkına sahip olurlar.
Belirli kategorilerdeki akademisyenler ve öğretmenler: Bu gruptaki kişiler de belirli şartlar altında yeşil pasaport alabilirler.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Pasaport iddialarına noktayı koyduTicaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Pasaport iddialarına noktayı koydu

YEŞİL PASAPORTA VİZE GEREKİYOR MU?
Birçok ülke yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmiyor. Ancak bazı ülkeler, hususi damgalı bu pasaport için de vize isteyebiliyor. Seyahat öncesinde, gidilecek ülkenin vize politikalarının güncel durumu kontrol edilmelidir.

Yeşil pasaport kimler alabilir, hangi belgeler gerekiyor? Yeşil pasaport için vize gerekiyor mu, avantajı nedir?Yeşil pasaport kimler alabilir, hangi belgeler gerekiyor? Yeşil pasaport için vize gerekiyor mu, avantajı nedir?
Yeşil pasaport kimler alabilir, hangi belgeler gerekiyor? Yeşil pasaport için vize gerekiyor mu, avantajı nedir?

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