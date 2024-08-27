Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?

YEŞİL PASAPORT NEDİR? Yeşil pasaport , Türkiye'de "hususi pasaport" olarak da bilinen, belirli kamu çalışanlarına, emekli memurlara ve bu kişilerin ailelerine sunulan özel bir pasaport çeşididir. Bordo pasaporttan farklı olarak, yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir veya vize işlemlerinde kolaylıklar yaşayabilirler.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR AVANTAJLARI NEDİR? Peki kimler Yeşil Pasaport alabiliyor, avantajları nedir, neden talep ediliyor? İşte detaylar...

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR?

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolu kamu görevlileri ve diğer devlet memurları: Belirli bir hizmet süresini tamamlayan kamu görevlileri yeşil pasaport almaya hak kazanır.

Kamu çalışanlarının emeklileri: Emeklilikten sonra belirli bir süre kamu görevinde bulunan kişiler de yeşil pasaport alabilirler.

Büyükşehir belediye başkanları: Görevde bulundukları süre boyunca yeşil pasaport sahibi olabilirler.

Eski TBMM üyeleri ve eski bakanlar: Görevlerinden ayrıldıktan sonra da yeşil pasaport hakkına sahip olurlar.

Belirli kategorilerdeki akademisyenler ve öğretmenler: Bu gruptaki kişiler de belirli şartlar altında yeşil pasaport alabilirler.

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YEŞİL PASAPORTA VİZE GEREKİYOR MU?

Birçok ülke yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmiyor. Ancak bazı ülkeler, hususi damgalı bu pasaport için de vize isteyebiliyor. Seyahat öncesinde, gidilecek ülkenin vize politikalarının güncel durumu kontrol edilmelidir.