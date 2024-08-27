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Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon’un turizm bölgelerini ziyaret etti: Çal Mağarası’ndan Hıdırnebi Yaylası’na incelemeler

Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon’da turizm bölgelerini ziyaret ederek, Çal Mağarası ve Hıdırnebi Yaylası’nda incelemelerde bulundu. Yöre halkıyla kemençe eşliğinde horon oynayan bakanlar, turizm projeleri hakkında bilgi aldı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 17:55 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 17:57
Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon’un turizm bölgelerini ziyaret etti: Çal Mağarası’ndan Hıdırnebi Yaylası’na incelemeler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon Havalimanı'nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış törenine katıldı.

Ardından bakanlar, Düzköy ve Akçaabat ilçelerindeki turizm bölgelerini gezerek incelemelerde bulundu. Düzköy'de Çal Mağarası'nı ziyaret eden bakanlar, Şahinkaya Tırmanış parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi.

Yöre halkı tarafından büyük ilgi ile karşılanan Uraloğlu ve Ersoy, Şahinkaya eteklerinde vatandaşlarla kemençe eşliğinde horon oynadı.

Tırmanış parkurundaki sporcular ile de bir araya gelen Uraloğlu ve Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Hıdırnebi Yaylası'nı da ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan bakanlar, yayla ve çevresindeki turistik düzenleme projesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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