Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon’un turizm bölgelerini ziyaret etti: Çal Mağarası’ndan Hıdırnebi Yaylası’na incelemeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon Havalimanı'nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış törenine katıldı.

Ardından bakanlar, Düzköy ve Akçaabat ilçelerindeki turizm bölgelerini gezerek incelemelerde bulundu. Düzköy'de Çal Mağarası'nı ziyaret eden bakanlar, Şahinkaya Tırmanış parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi.

Yöre halkı tarafından büyük ilgi ile karşılanan Uraloğlu ve Ersoy, Şahinkaya eteklerinde vatandaşlarla kemençe eşliğinde horon oynadı.

Tırmanış parkurundaki sporcular ile de bir araya gelen Uraloğlu ve Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Hıdırnebi Yaylası'nı da ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan bakanlar, yayla ve çevresindeki turistik düzenleme projesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.