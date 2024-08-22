CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den fotoğraflı cevap

Ankara'da evinin merdiveninden düşerek ayağını kıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kazanın ardından sosyal medyada yayılan, "ayağından vuruldu", "alkollüyken düştü" gibi iddialara yönelik açıklama yaptı. Röntgen filmlerini paylaşan Özel, iddialara ilişkin olarak "FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi" ifadesini kullandı. Bu iddialara yönelik, "Gelsinler röntgeni inceleyelim" diyerek bu kampanyanın "ahlak dışı olduğunu" açıkladı.

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