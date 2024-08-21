HAVA DURUMU için alarm verildi! 4-5 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu boyunca...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumu ile ilgili yeni tahminler yayınladı. Bu hafta sonu iç bölgelerde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Aynı zamanda, sıcaklıkların düşmesi ve serin bir hava akımının yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in 21 Ağustos 2024 günü bir programa yaptığı hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün ( 21 Ağusots çarşamba ) sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın batısında İstanbul'un da Avrupa Yakası da dahil öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış hafif de olsa yerel olarak görülecek sıcaklık 31 C. Bugün öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış var.

CUMA - CUMARTESİ SU BASKINI YAPACAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta sonu Marmara, Ege hariç sıcaklıklar azalıyor. Rüzgar artıyor. Cuma-cumartesi iç Ege, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Kütahya çevresinde su baskını yapacak yağış var. Pazar-pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Batı Karadeniz bölgelere yağış geliyor.