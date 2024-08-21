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HAVA DURUMU için alarm verildi! 4-5 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu boyunca...

İstanbul hava durumu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava koşullarında önemli değişiklikler olacağını duyurdu. Ülkenin iç kesimlerinde hafta sonu sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği ve serin bir hava dalgasının ülkeyi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların hava durumu uyarılarına dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 20:36 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 20:36
HAVA DURUMU için alarm verildi! 4-5 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu boyunca...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumu ile ilgili yeni tahminler yayınladı. Bu hafta sonu iç bölgelerde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Aynı zamanda, sıcaklıkların düşmesi ve serin bir hava akımının yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in 21 Ağustos 2024 günü bir programa yaptığı hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün ( 21 Ağusots çarşamba ) sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın batısında İstanbul'un da Avrupa Yakası da dahil öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış hafif de olsa yerel olarak görülecek sıcaklık 31 C. Bugün öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış var.

CUMA - CUMARTESİ SU BASKINI YAPACAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta sonu Marmara, Ege hariç sıcaklıklar azalıyor. Rüzgar artıyor. Cuma-cumartesi iç Ege, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Kütahya çevresinde su baskını yapacak yağış var. Pazar-pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Batı Karadeniz bölgelere yağış geliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

🌀 Meteoroloji Uyardı: Bu hafta ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sıcaklıklar 4 ila 5 derece azalacak ve iç kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. 🌧️

🌤️ Yarının Hava Durumu: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İç Ege, Göller Yöresi ve Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. ⚡

📉 Sıcaklıklar Azalıyor: Cuma günü Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış görülecek. 🌦️ Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar hafta sonu iç kesimlerde mevsim normallerine inecek. 🌡️

HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
🌤 Edirne: 21°C - 38°C, Parçalı ve az bulutlu
🌤 İstanbul: 23°C - 31°C, Parçalı ve az bulutlu
🌥 Kırklareli: 21°C - 37°C, Parçalı bulutlu
🌤 Kocaeli: 22°C - 31°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE
🌤 Afyonkarahisar: 17°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
☀️ İzmir: 24°C - 35°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Manisa: 25°C - 37°C, Az bulutlu ve açık
🌦 Muğla: 19°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
☀️ Adana: 25°C - 36°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Antalya: 26°C - 31°C, Az bulutlu ve açık
🌦 Hatay: 27°C - 32°C, Öğle sonrası sağanak yağışlı
Isparta: 18°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Ankara: 20°C - 32°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı: 20°C - 36°C, Parçalı bulutlu
🌦 Eskişehir: 19°C - 31°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
☀️ Konya: 20°C - 35°C, Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
🌦 Bolu: 15°C - 29°C, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌦 Kastamonu: 16°C - 32°C, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌦 Sinop: 23°C - 33°C, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌦 Zonguldak: 20°C - 27°C, Sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 20°C - 37°C, Parçalı bulutlu
🌦 Artvin: 21°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak yağışlı
🌦 Samsun: 23°C - 32°C, Öğle sonrası sağanak yağışlı
🌦 Trabzon: 25°C - 29°C, Sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
☀️ Erzurum: 15°C - 32°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Kars: 12°C - 32°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Malatya: 22°C - 38°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Van: 15°C - 30°C, Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
☀️ Diyarbakır: 23°C - 41°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Gaziantep: 23°C - 38°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Siirt: 27°C - 40°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Şanlıurfa: 27°C - 39°C, Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
🌦 Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
🌤 Marmara: Parçalı ve az bulutlu
☀️ Ege: Az bulutlu ve açık
🌦 Akdeniz: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
🌤 Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu

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