HAVA DURUMU için alarm verildi! 4-5 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu boyunca...

🌀 Meteoroloji Uyardı: Bu hafta ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sıcaklıklar 4 ila 5 derece azalacak ve iç kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. 🌧️
🌤️ Yarının Hava Durumu: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İç Ege, Göller Yöresi ve Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. ⚡
📉 Sıcaklıklar Azalıyor: Cuma günü Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış görülecek. 🌦️ Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar hafta sonu iç kesimlerde mevsim normallerine inecek. 🌡️
HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
🌤 Edirne: 21°C - 38°C, Parçalı ve az bulutlu
🌤 İstanbul: 23°C - 31°C, Parçalı ve az bulutlu
🌥 Kırklareli: 21°C - 37°C, Parçalı bulutlu
🌤 Kocaeli: 22°C - 31°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
🌤 Afyonkarahisar: 17°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
☀️ İzmir: 24°C - 35°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Manisa: 25°C - 37°C, Az bulutlu ve açık
🌦 Muğla: 19°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
☀️ Adana: 25°C - 36°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Antalya: 26°C - 31°C, Az bulutlu ve açık
🌦 Hatay: 27°C - 32°C, Öğle sonrası sağanak yağışlı
⛅ Isparta: 18°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
⛅ Ankara: 20°C - 32°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
⛅ Çankırı: 20°C - 36°C, Parçalı bulutlu
🌦 Eskişehir: 19°C - 31°C, Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
☀️ Konya: 20°C - 35°C, Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
🌦 Bolu: 15°C - 29°C, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌦 Kastamonu: 16°C - 32°C, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌦 Sinop: 23°C - 33°C, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌦 Zonguldak: 20°C - 27°C, Sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
⛅ Amasya: 20°C - 37°C, Parçalı bulutlu
🌦 Artvin: 21°C - 33°C, Öğle sonrası sağanak yağışlı
🌦 Samsun: 23°C - 32°C, Öğle sonrası sağanak yağışlı
🌦 Trabzon: 25°C - 29°C, Sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
☀️ Erzurum: 15°C - 32°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Kars: 12°C - 32°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Malatya: 22°C - 38°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Van: 15°C - 30°C, Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
☀️ Diyarbakır: 23°C - 41°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Gaziantep: 23°C - 38°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Siirt: 27°C - 40°C, Az bulutlu ve açık
☀️ Şanlıurfa: 27°C - 39°C, Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
🌦 Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
🌤 Marmara: Parçalı ve az bulutlu
☀️ Ege: Az bulutlu ve açık
🌦 Akdeniz: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
🌤 Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu