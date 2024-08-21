CHP yandaşı Murat Ağırel’in ayakkabı yalanı elinde patladı! ’’Bir yılda değil 8 yılda dağıtıldı’’

''GAZİLER DİYARI'NDAN ŞEHİTLER DİYARI'NA'' PROJESİNİ HAZMEDEMEDİ
Murat Ağırel, Şahinbey Belediyesi'nin ''Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı'na'' adlı projesi kapsamında 2015'ten beri öğrenci ve vatandaşları ecdadımızla buluşturduğu gezi için harcanan maliyeti gündeme getirdi. Ağırel, son 9 yıldır aralıksız sürdürülen projeye ve ayrılan ödeneğe tepki gösterdi, Halk TV ise ''200 bin kişi gerçekten Çanakkale'ye götürüldü mü?'' şeklinde ekrana taşıdı.
Belediye ise yaptığı açıklamada Ağırel'in bu çıkışını, projelerin Sayıştay denetiminden geçtiklerini belirterek ''Yayında bahsedilen Çanakkale ziyaretleri ise 2015 yılından beri sürdürülmektedir. Ecdadımızla öğrencilerimizi buluşturmayı ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu ziyaretlerden şu ana kadar 203 bin 57 öğrencimiz ve aileleri yararlanmıştır. Bu seyahatler uçakla ve en ekonomik koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimiz de tüm hizmetlerimiz gibi Sayıştay denetiminden geçmiştir.'' diyerek cevapladı.
ÖĞRENCİYE VERİLEN AYAKKABI
Öte yandan söz konusu yayında Şahinbey Belediyesi'nin dezavantajlı aileleri düşünerek, karne hediyesi olarak ve yaz sezonuna girerken kullanabilmeleri için çocuklara başvuru yoluyla hediye ettiği spor ayakkabılar için ''1 yılda yoldan geçenlere de vermişler'' denerek alay edildi. Belediyenin ayakkabıları temin ettiği firmaların imam hatip lisesi mezunu olmasını eleştiren masadakiler, paranın 'belli bir yere' kaydırıldığını ima etti.
Belediyenin açıklamasında ''Belediye ''Yayında bir yılda dağıtıldığı iddia edilen ayakkabılar her yıl yaklaşık 150 bin adet olmak üzere sekiz yılda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmıştır. En kaliteli ayakkabılar en ekonomik şekilde piyasadan temin edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.