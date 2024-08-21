CHP yandaşı Murat Ağırel’in ayakkabı yalanı elinde patladı! ’’Bir yılda değil 8 yılda dağıtıldı’’

Muhalefetin beslediği Halk TV kanalı ve gazetecileri, AK Partili belediyeleri hedef tahtasına oturmaya devam ediyor. Halk TV'nin yalan haber başarısının mimarlarından olan gazeteci Murat Ağırel , bu kez de Gaziantep Şahinbey Belediyesi 'ne itibar suikastı yapmaya soyundu. Şahinbey Belediyesi, Ağırel'in aslı olmayan ancak ekranda itham etmekten de utanmadığı iftiralarını kanıt göstererek çürüttü.

Şahinbey Belediyesi'nden ise yanıt gecikmedi. Belediye, Ağırel'in iftiralarına yanıt verdiği bir kamuoyu metni yayınladı.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE BİSİKLET DAĞITIMINI ELEŞTİRDİ: FABRİKA KURARSIN!

Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyesi'nin ''Başarılı her öğrenciye bisiklet hediyesi'' için 250 bin kadar bisiklet alındığını ve büyük maliyetler ödendiğini söyleyerek tepki gösteren Ağırel, ''O paraya fabrika kurarsın'' dedi. Anlaşma yapılarak alınan bisikletlerin tamamının 'dağıtılmadığını' düşündüğünü iddia edenrek tutanaklarını görmek istediğini belirten gazeteciye Şahinbey Belediyesi ''Bisiklet dağıtımlarının tamamının imzalı tutanakları mevcuttur.'' şeklinde yanıt verdi.

''Yayında bahsi geçen bisiklet dağıtımı ise Belediyemiz tarafından 2019 yılından beri sürdürülmektedir. Bisiklet dağıtımlarının tamamının imzalı tutanakları mevcuttur.''