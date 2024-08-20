Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi

Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı CHP'li Belediye Başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını belirten Çura, "Belediye başkanı, borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını ifade etti. Ayrıca bize bir ödeme planı sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura, belediye başkanlığı makamında bulunan masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve diğer birçok eşyanın haczedildiğini ifade etti.

Boş kalan makam odasında açıklama yaptı

BOŞ KALAN MAKAM ODASINDA KONUŞTU

Başkan Dal'ın haciz işleminin ardından boş kalan makam odasında, Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği bir fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

CHP'li Antalya Döşemaltı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın söz konusu açıklamasında, "4,5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk. Bundan sonra da hep şeffaf olacağız. 1,5 milyar lira borçla devraldığımız Döşemealtı Belediyesinde yaptığımız işler, bu 4,5 ayda semeresini gösterdi. Birtakım çevreler, aldıkları kazançların sonucunda bugün belediyemize icra getirdiler. Hepinizi tanıyoruz. Şeffaf olmaya, ahlaklı ve vicdanlı olmaya devam edeceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın, dimdik ayaktayız. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz, Döşemealtı'nın sokaklarında, caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz." ifadelerine yer verildi.