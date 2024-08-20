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Skandallar bitmiyor: CHP'li Antalya Döşemaltı Belediyesi'ne 100 milyon TL'lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. CHP'li Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odası, ödenmeyen 100 milyon liralık borç nedeniyle haczedildi. Belediye Başkanı Menderes Dal boş kalan makam odasında kilim üzerinde poz verdi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 22:57 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 23:46
Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi

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Antalya'nın CHP'li Döşemealtı Belediyesi tarafından 70 milyon lira karşılığında hizmet alınan firma, faizlerle birlikte 100 milyon lirayı aşan alacağını tahsil edemediğini iddia ederek icra dairesine başvurdu. İcra dairesi başvuruyu değerlendirerek, alacaklı firmanın Döşemealtı Belediye Başkanlığı'nın makam eşyalarının haczedilmesi talebini kabul etti.

CHP'li Antalya Döşemaltı Belediyesi'ne 100 milyon TL'lik haciz şokuCHP'li Antalya Döşemaltı Belediyesi'ne 100 milyon TL'lik haciz şoku

EŞYALAR YEDİEMİN DEPOSUNA TAŞINDI
Kararın ardından alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Döşemealtı Belediye Başkanı Dal ile yapılan görüşmenin ardından, makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.

Menderes Dal'ın makam odası boşaltıldıMenderes Dal'ın makam odası boşaltıldı

Nakliye firması ekipleri, makam odasındaki haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona yükledi. Eşyalar yediemin deposuna taşındı.

Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, gazetecilere açıklama yaparak temsil ettiği şirketin Döşemealtı Belediyesinden faiziyle birlikte toplam 100 milyon lira alacaklı olduğunu belirtti.

Eşyalar yediemin deposuna taşındıEşyalar yediemin deposuna taşındı

Yıldız, borç nedeniyle Döşemealtı Belediyesine haciz işlemi uygulandığını belirterek, "Bu haciz işlemini başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalar üzerinde icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemleri gerçekleştirdik" dedi.

Skandallar bitmiyorSkandallar bitmiyor

Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura, belediye başkanlığı makamında bulunan masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve diğer birçok eşyanın haczedildiğini ifade etti.

Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı CHP'li Belediye Başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını belirten Çura, "Belediye başkanı, borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını ifade etti. Ayrıca bize bir ödeme planı sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Boş kalan makam odasında açıklama yaptıBoş kalan makam odasında açıklama yaptı

BOŞ KALAN MAKAM ODASINDA KONUŞTU
Başkan Dal'ın haciz işleminin ardından boş kalan makam odasında, Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği bir fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

CHP'li Antalya Döşemaltı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın söz konusu açıklamasında, "4,5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk. Bundan sonra da hep şeffaf olacağız. 1,5 milyar lira borçla devraldığımız Döşemealtı Belediyesinde yaptığımız işler, bu 4,5 ayda semeresini gösterdi. Birtakım çevreler, aldıkları kazançların sonucunda bugün belediyemize icra getirdiler. Hepinizi tanıyoruz. Şeffaf olmaya, ahlaklı ve vicdanlı olmaya devam edeceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın, dimdik ayaktayız. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz, Döşemealtı'nın sokaklarında, caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz." ifadelerine yer verildi.

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