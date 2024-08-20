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Göç idaresi: Türkiye’de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı iddiaları gerçek dışı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de 7 milyon Suriyeli 13 milyon yabancı olduğu iddialarını yalanladı. Resmi verilere göre, Türkiye’de yasal olarak kalan yabancı sayısı toplamda 4 milyon 425 bin 230 yasal yabancı bulunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 01:43 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 01:43
Göç idaresi: Türkiye’de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı iddiaları gerçek dışı

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Göç idaresi, Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı bulunduğu iddialarını reddetti. Ülkede yasal olarak kalan yabancı sayısının 4 milyon 425 bin 230 olduğunu duyurdu.

Başkanlık, bir televizyon programında yer alan Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyondur. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ise bunların 6,5 milyonu Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşların sayıları ve Başkanlığımız tarafından açıklanan sayılar ortadayken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır."

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