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Son dakika: Reha Muhtar'dan kötü haber! Entübe edildi

Ünlü spiker Reha Muhtar gece 01.00 sıralarında yüksekten düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Entübe edilen Reha Muhtar'ın, şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:23 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:36
Son dakika: Reha Muhtar’dan kötü haber! Entübe edildi

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Bir döneme damga vuran ünlü sunucu İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlandı.

ENTÜBE EDİLDİ
Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilinci kapandı.

Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi. Ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin hastane ve aileden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International'ın programı olan Crossfire'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı.

2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

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