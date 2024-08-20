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HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! O güne dikkat çok sıcak olacak! Bugün hava nasıl? | 20 Ağustos 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | MGM’den yapılan son tahminlere göre, Ağustos ayının en sıcak haftasına giriyoruz. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını duyuran MGM, haftanın en sıcak günü de açıkladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:34 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:42
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! O güne dikkat çok sıcak olacak! Bugün hava nasıl? | 20 Ağustos 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık sıcaklık haritasında Çarşamba gününe dikkat çekildi. Haftanın en sıcak günü olan çarşamba günü bazı illerde hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar çıkacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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