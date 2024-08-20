HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! O güne dikkat çok sıcak olacak! Bugün hava nasıl? | 20 Ağustos 2024 hava durumu

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı