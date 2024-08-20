HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! O güne dikkat çok sıcak olacak! Bugün hava nasıl? | 20 Ağustos 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.