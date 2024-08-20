ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...





AZ SAYIDA BASILI KOPYA VAR



Öte yandan haberde, "Yaklaşık dört yılda bir güncellenen belge o kadar gizli ki, elektronik kopyası yok, yalnızca birkaç ulusal güvenlik görevlisine ve Pentagon komutanına dağıtılan az sayıda basılı kopya var" ifadeleri kullanıldı.

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