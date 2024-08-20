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ABD Başkanı Biden'dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mart ayında onayladığı gizli belge ortaya çıktı. Söz konusu belgede Biden, ABD ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanmaları talimatını verdi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 01:00 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 01:00
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Mart ayında onayladığı gizli belge ortaya çıktı. Söz konusu belgede Biden, ABD ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanmaları talimatını verdi.



YENİDEN TANIMLANDI

Biden'ın imzaladığı strateji planı kapsamında ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisi ilk kez Çin'in nükleer cephaneliğindeki hızlı genişlemeye odaklanacak şekilde yeniden tanımlandı.



New York Times'da yer alan haberde, "Bu değişiklik, Pentagon'un Çin'in nükleer stoklarının önümüzdeki on yılda ABD ve Rusya'nın nükleer stoklarının büyüklüğü ve çeşitliliğiyle rekabet edeceğine inanmasıyla gerçekleşti" ifadesi kullandı.



AZ SAYIDA BASILI KOPYA VAR

Öte yandan haberde, "Yaklaşık dört yılda bir güncellenen belge o kadar gizli ki, elektronik kopyası yok, yalnızca birkaç ulusal güvenlik görevlisine ve Pentagon komutanına dağıtılan az sayıda basılı kopya var" ifadeleri kullanıldı.

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