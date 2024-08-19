YEŞİL PASAPORT KİMLER ALABİLİR? Yeşil Pasaport Nasıl Çıkarılır? Yeşil Pasaport Alma Şartları

Türkiye'de son dönemde artan vize reddi oranları, yeşil pasaport başvurularına olan ilgiyi artırdı. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan kanun teklifi, birçok vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Kanun teklifi ile yeşil pasaport sahibi olabilecek kişi sayısının artırılması ve mevcut düzenlemelerin daha esnek hale getirilmesi bekleniyor. Eğer teklif kabul edilirse, yeşil pasaport almak isteyenler için süreç daha da kolaylaşabilir. Bu gelişmeler, özellikle yurt dışı seyahatlerinde kolaylık sağlamak isteyenler için büyük bir avantaj olacaktır.