YEŞİL PASAPORT KİMLER ALABİLİR? Yeşil Pasaport Nasıl Çıkarılır? Yeşil Pasaport Alma Şartları

Türkiye'de son dönemde artan vize reddi oranları, yeşil pasaport başvurularına olan ilgiyi artırdı. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan kanun teklifi, birçok vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Kanun teklifi ile yeşil pasaport sahibi olabilecek kişi sayısının artırılması ve mevcut düzenlemelerin daha esnek hale getirilmesi bekleniyor. Eğer teklif kabul edilirse, yeşil pasaport almak isteyenler için süreç daha da kolaylaşabilir. Bu gelişmeler, özellikle yurt dışı seyahatlerinde kolaylık sağlamak isteyenler için büyük bir avantaj olacaktır.
Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?
Yeşil pasaport, belirli kamu görevlilerine ve eski devlet görevlilerine tanınan bir ayrıcalıktır. Bu pasaportu alabilecek kişiler arasında öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski üyeleri ve eski bakanlar bulunmaktadır. Ayrıca, 1, 2 ve 3. dereceli kadrolarda görev yapan devlet memurları da bu pasaporttan faydalanabilir.
İl, ilçe ve birinci kademe belediye başkanları ile kamu bankalarında ve Türk Telekom'da çalışanlar da yeşil pasaport alabilecekler arasındadır. Bu kişiler, belirli hizmet yıllarını tamamlamış olmaları halinde yeşil pasaport başvurusunda bulunabilirler.