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YEŞİL PASAPORT KİMLER ALABİLİR? Yeşil Pasaport Nasıl Çıkarılır? Yeşil Pasaport Alma Şartları

Yeşil pasaport sahibi olmak isteyen birçok kişi, son dönemde gündeme gelen kanun teklifi ile ilgili detayları merak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 19 maddelik yeşil pasaport kanun teklifi, özellikle son zamanlarda artan vize reddi başvuruları sonrasında daha da dikkat çekti. Peki, yeşil pasaport kimlere verilir ve bu pasaportu almak için hangi şartlar gereklidir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 16:48 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 16:48
YEŞİL PASAPORT KİMLER ALABİLİR? Yeşil Pasaport Nasıl Çıkarılır? Yeşil Pasaport Alma Şartları

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Türkiye'de son dönemde artan vize reddi oranları, yeşil pasaport başvurularına olan ilgiyi artırdı. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan kanun teklifi, birçok vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Kanun teklifi ile yeşil pasaport sahibi olabilecek kişi sayısının artırılması ve mevcut düzenlemelerin daha esnek hale getirilmesi bekleniyor. Eğer teklif kabul edilirse, yeşil pasaport almak isteyenler için süreç daha da kolaylaşabilir. Bu gelişmeler, özellikle yurt dışı seyahatlerinde kolaylık sağlamak isteyenler için büyük bir avantaj olacaktır.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil pasaport, belirli kamu görevlilerine ve eski devlet görevlilerine tanınan bir ayrıcalıktır. Bu pasaportu alabilecek kişiler arasında öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski üyeleri ve eski bakanlar bulunmaktadır. Ayrıca, 1, 2 ve 3. dereceli kadrolarda görev yapan devlet memurları da bu pasaporttan faydalanabilir.

İl, ilçe ve birinci kademe belediye başkanları ile kamu bankalarında ve Türk Telekom'da çalışanlar da yeşil pasaport alabilecekler arasındadır. Bu kişiler, belirli hizmet yıllarını tamamlamış olmaları halinde yeşil pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Yeşil Pasaport Alma Şartları Nelerdir?

Yeşil pasaport almak isteyen kişilerin, öncelikle belirlenen belgeleri tamamlamaları ve gerekli ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli olan belgeler arasında, görev belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, biyometrik fotoğraf ve daha önce sahip olunan pasaportların fotokopileri yer alır.

Bu belgelerin tamamlanmasının ardından, başvuru il nüfus müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvuru sürecinde randevu almak için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden online olarak randevu oluşturulabilir.

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