SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yaklaşıyor yaklaşmakta olan: 19 20 21 22 Ağustos’ta fena geliyor! Evden çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirisine göre, önümüzdeki beş gün boyunca sıcak hava dalgalarının artacağı tahmin ediliyor. Bu sürecin başlangıç tarihi ise 18 Ağustos olarak belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 15:23 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 15:23
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan: 19 20 21 22 Ağustos’ta fena geliyor! Evden çıkmayın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos'tan itibaren sıcaklıkların ciddi bir artış göstereceği ve bu durumun beş gün süreceği vurgulandı.

Afrika Sıcakları Tekrar Sahneye Çıkıyor

Afrika kaynaklı sıcak hava akımlarının tekrar etkisini göstereceği belirtilen bildiride, bu dönemde sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceği kaydedildi. Vatandaşların özellikle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları öneriliyor.

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "İç bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı" bilgisi paylaşıldı.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerini Aşacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısına göre, Muğla'nın iç kesimlerinde sıcaklık değerleri, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.

Öğle Saatlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere dayanarak, "18 Ağustos Pazar günü itibarıyla, kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, iç kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Muğla'da beklenen maksimum sıcaklık 36 ile 38 derece arasında olması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, özellikle kronik hastalığı olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatlerinde dış mekânlarda bulunmaktan kaçınmalıdır.

Beş Gün Sürecek Sıcaklık Artışı ve Alınması Gereken Önlemler

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sıcaklıkların en az beş gün boyunca artmaya devam edeceği vurgulanmakta. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken büyük dikkat göstermeleri gerektiği belirtiliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Dilan Polat davasında flaş gelişme! Dilan Polat serbest mi kalıyor?
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: Firari katil aranıyor
Esnek ve uzaktan çalışmaya 6 farklı model! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! TAKVİM yönetmeliğe ulaştı
ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve
Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor
Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı
Manisa, Aydın, İzmir, Uşak Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
İsrail’e ambargo darbesi! Türkiye ticareti kesti pazar patladı: Fiyatlar her geçen gün artıyor
Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi
Vergide yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek detayları anlattı!
Kamala Harris’in ‘taç giyme törenine’ Filistin eylemi damgası! Göstericiler kamp kurdu: Soykırıma oy yok
Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç’un içinde olduğu olayları değerlendirdi: Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!
Piyasaların gözü yarında! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor
CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail’e füze şoku
SON DAKİKA