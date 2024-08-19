Yaklaşıyor yaklaşmakta olan: 19 20 21 22 Ağustos’ta fena geliyor! Evden çıkmayın

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos'tan itibaren sıcaklıkların ciddi bir artış göstereceği ve bu durumun beş gün süreceği vurgulandı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos'tan itibaren sıcaklıkların ciddi bir artış göstereceği ve bu durumun beş gün süreceği vurgulandı.
Afrika kaynaklı sıcak hava akımlarının tekrar etkisini göstereceği belirtilen bildiride, bu dönemde sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceği kaydedildi. Vatandaşların özellikle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları öneriliyor.
Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "İç bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı" bilgisi paylaşıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısına göre, Muğla'nın iç kesimlerinde sıcaklık değerleri, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere dayanarak, "18 Ağustos Pazar günü itibarıyla, kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, iç kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor" ifadesi kullanıldı.
Muğla'da beklenen maksimum sıcaklık 36 ile 38 derece arasında olması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, özellikle kronik hastalığı olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatlerinde dış mekânlarda bulunmaktan kaçınmalıdır.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sıcaklıkların en az beş gün boyunca artmaya devam edeceği vurgulanmakta. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken büyük dikkat göstermeleri gerektiği belirtiliyor.